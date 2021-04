L’industrie de la cryptographie a obtenu plus de financement au premier trimestre 2021 que toute l’année dernière: rapport

Les entreprises liées à la crypto-monnaie et à la blockchain ont déjà reçu plus de financement cette année que dans l’ensemble de 2020, selon un nouveau rapport.

Au premier trimestre de 2021, 129 startups axées sur la technologie de la cryptographie et de la blockchain ont reçu un financement total de 2,6 milliards de dollars, rapporte Bloomberg, citant des données de la société d’analyse commerciale CB Insights. Au cours de 2020, les entreprises de crypto et de blockchain ont attiré un total de 2,3 milliards de dollars en 341 transactions.

Selon les données, 2018 est l’année record en termes de financement sécurisé dans l’industrie de la cryptographie, avec un financement total de 3,3 milliards de dollars.

Financement en capital-risque dans les startups blockchain. Source: Bloomberg-CB Insights

Selon CB Insights, l’augmentation du financement en 2021 a été motivée par plusieurs gros tours pour des entreprises, notamment la start-up américaine de prêt de crypto BlockFi, le fabricant de jeux canadien basé sur la blockchain Dapper Labs et le fournisseur de portefeuille crypto basé au Royaume-Uni Blockchain.com.

Ces trois entreprises à elles seules ont levé près de 1,1 milliard de dollars cette année, BlockFi achevant un cycle de financement de 350 millions de dollars en mars.

Après avoir levé 120 millions de dollars en février, Blockchain.com a obtenu un financement de 300 millions de dollars lors d’un nouveau cycle de financement en mars, portant la société à une valorisation de 5,2 milliards de dollars.

Dapper Labs, le créateur du célèbre jeu basé sur Ethereum CryptoKitties et du marché de jetons non fongibles NBA Top Shot, a levé 305 millions de dollars auprès d’investisseurs, tels que la star de la NBA Michael Jordan, plus tôt cette année.

Parallèlement à une croissance notable du financement en capital-risque dans l’industrie de la cryptographie, les entreprises de cryptographie et de blockchain ont également augmenté cette année en termes de consolidation. Selon Henri Arslanian, leader mondial de la cryptographie chez PricewaterhouseCoopers, 2021 est déjà sur la bonne voie pour dépasser de manière significative les niveaux de fusions et acquisitions cryptographiques enregistrés en 2020.