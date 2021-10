L’industrie de la cryptographie a royalement foiré la confidentialité

La confidentialité est un sujet compliqué. Peu de gens diraient que la vie privée n’est pas importante. Il est généralement plus intéressant de parler de choses discutables. Ainsi, les arguments limités contre la confidentialité rendent la discussion quelque peu ennuyeuse et facile à prendre pour acquis. Comme l’a dit Edward Snowden : « Affirmer que vous ne vous souciez pas de la vie privée parce que vous n’avez rien à cacher, c’est comme affirmer que vous ne vous souciez pas de la liberté d’expression parce que vous n’avez rien à dire.

Cependant, que faire si votre vie privée n’est pas une priorité ? Et si votre vie privée n’est pas garantie ? Et si tout ce que vous faites était sous surveillance constante ?

Vous pourriez vous battre.

Malheureusement, c’est en fait l’état de l’industrie de la crypto-monnaie, et pas assez de gens se battent pour défendre la vie privée.

Transparence contre confidentialité

Lorsque j’ai lu pour la première fois le livre blanc Bitcoin (BTC) en 2011, je suis tombé amoureux de la vision d’un système de paiement électronique peer-to-peer. La plupart des sociétés ont de l’argent liquide – ayant cours légal – alors, dans une société numérique, quel est l’équivalent en argent liquide ? Satoshi Nakamoto a semblé apporter une réponse élégante à cette question, et un marché de plusieurs billions de dollars a émergé autour d’elle. Malheureusement, l’idée originale de Satoshi a échoué dans au moins un domaine, et c’est la confidentialité.

Le cours légal est privé. Lorsqu’une personne échange des pièces ou des billets de banque (alias « billets » aux États-Unis et au Canada) contre un bien ou un service, cette transaction n’est connue que des deux parties concernées. Une pièce d’identité est demandée si le bien ou le service est réservé à certains groupes d’âge (les courses de bière ne sont pas pour tout le monde). De plus, si vous remettez un billet de 10 $ à la dame du marché fermier local, elle ne pourra pas vérifier combien il vous reste sur votre compte bancaire.

Cependant, les transactions sur la blockchain Bitcoin sont radicalement transparentes. Cela signifie que les montants, la fréquence et les soldes des transactions sont tous accessibles au public. Le livre blanc Bitcoin ne consacre qu’une demi-page au sujet de la confidentialité avec des solutions de contournement suggérées qui ne fonctionnent pas toujours comme prévu, en particulier pour les blockchains basées sur des comptes de deuxième génération telles que Ethereum.

Il existe des guides d’utilisation sur la façon d’obtenir plus de confidentialité en utilisant Bitcoin, mais ils sont extrêmement compliqués et recommandent généralement d’utiliser des outils qui peuvent être dangereux pour les utilisateurs. Il existe également quelques réseaux blockchain qui ont été conçus avec la confidentialité par défaut, mais la plupart ne prennent pas en charge une programmabilité plus complexe telle que les contrats intelligents, qui permettent de nouveaux cas d’utilisation impliquant une logique métier dans la finance décentralisée (DeFi).

En rapport: DPN vs VPN : l’aube d’une confidentialité Web décentralisée

Abandonner l’intimité

Pourquoi la communauté blockchain n’a-t-elle pas réussi à faire de la confidentialité une priorité de premier plan ? D’une part, la confidentialité est passée au second plan par rapport à trois autres priorités : la sécurité, la décentralisation et l’évolutivité. Personne ne contestera que ces trois composants ne sont pas importants non plus. Mais doivent-ils être mutuellement exclusifs à la vie privée ?

Une autre raison pour laquelle la confidentialité n’a pas été privilégiée est qu’elle est très difficile à garantir. Historiquement, les outils de confidentialité tels que les preuves à connaissance nulle ont été lents et inefficaces, et les rendre plus évolutifs est un travail difficile. Mais, juste parce que la vie privée est difficile, cela signifie-t-il que cela ne devrait pas être une priorité ?

La dernière raison est probablement la plus préoccupante. Il y a un mythe dans les médias selon lequel les transactions cryptographiques sont complètement anonymes. Ils ne sont pas. Cela signifie que de nombreuses personnes utilisent activement la cryptographie sous prétexte que leurs transactions sont privées. À mesure que les outils d’analyse de réseau blockchain deviennent plus sophistiqués, le manque d’anonymat augmente. Alors, quand la confidentialité devient-elle suffisamment importante pour en faire une priorité ?

En rapport: Bitcoin ne peut plus être considéré comme une « pièce du crime » introuvable

Financement de la confidentialité

Un de mes amis qui travaille à temps plein dans l’industrie de la cryptographie depuis 2015 m’a récemment demandé : « WTF est PriFi ? » PriFi, ou «Privacy Finance», est l’aveu de l’industrie de la cryptographie que nous avons royalement foiré la confidentialité. Nous avons tellement foiré que, 12 ans après le début de l’évolution de cette industrie, nous arrivons tout juste au point où la confidentialité est suffisamment importante pour avoir son propre hashtag.

Alors, où allons-nous à partir d’ici pour créer plus de confidentialité qui protège les utilisateurs de crypto au quotidien et atteint l’équivalent de la confidentialité numérique de l’argent ?

La première étape est plus d’éducation. Alors que la société devient de plus en plus numérique, la confidentialité devient de plus en plus difficile à atteindre. Cela commence par éduquer les médias sur les différences entre le secret et la vie privée. Le secret ne veut pas que quiconque sache quelque chose. La vie privée ne veut pas que le monde entier sache quelque chose. Le secret est un privilège. La vie privée est un droit.

La prochaine étape est pour simplifier la confidentialité. Atteindre la confidentialité dans la cryptographie ne devrait pas nécessiter de solutions de contournement maladroites, des outils louches ou une expertise approfondie de la cryptographie complexe. Les réseaux Blockchain, y compris les plateformes de contrats intelligents, devraient prendre en charge la confidentialité facultative qui fonctionne aussi facilement que de cliquer sur un bouton.

La dernière étape consiste à défendre la vie privée. La confidentialité est une question d’actualité. Le récent projet de loi américain sur les infrastructures comprend une clause d’extension de l’article 6050I du code des impôts, qui oblige les contreparties individuelles à collecter des informations personnelles les unes sur les autres pour les transactions en espèces supérieures à 10 000 $, et l’applique aux crypto-monnaies. Coin Center, un groupe de défense et de recherche à but non lucratif pro-crypto, se prépare à contester la constitutionnalité de ce changement pour la crypto. Vous pouvez aussi, ici.

Armés d’une éducation appropriée, d’une expérience utilisateur intuitive et d’une motivation pour faire de la confidentialité une priorité pour la cryptographie, nous pouvons défendre nos droits sans être imprudents et maintenir une confidentialité raisonnable selon nos propres conditions.

Les points de vue, pensées et opinions exprimés ici n’engagent que l’auteur et ne reflètent ou ne représentent pas nécessairement les points de vue et opinions de Cointelegraph.

Warren Paul Anderson est vice-président des produits chez Discreet Labs, qui développe Findora, une blockchain publique avec une confidentialité programmable. Auparavant, Warren a dirigé le produit chez Ripple pendant 4,5 ans, travaillant sur les protocoles XRP Ledger, Interledger et PayString ; la plate-forme RippleX ; et le produit d’entreprise de liquidité à la demande de RippleNet. Avant Ripple, en 2014, Warren a cofondé Hedgy, l’une des premières plates-formes DeFi pour les produits dérivés utilisant des contrats intelligents programmables et entiercés sur la blockchain Bitcoin.