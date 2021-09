L’industrie de la cryptographie est la «nouvelle banque fantôme», déclare le sénateur américain

La sénatrice Elizabeth Warren du Massachusetts est l’une des plus sceptiques du gouvernement à l’égard du bitcoin. Le secteur du bitcoin est qualifié par elle de « nouvelle banque fantôme ».

Selon une récente interview dans le New York Times, l’arrivée des crypto-monnaies dans le secteur financier a fait sensation à Washington. Les régulateurs, selon les rapports, tentent de rattraper un marché dominé par les prêts.

Alors que les banques ont du mal à accorder des prêts aux particuliers et aux entreprises intéressés par Bitcoin et d’autres actifs numériques, certaines des principales startups de crypto-monnaie non bancaires, notamment BitGo, BlockFi, Galaxy Digital et Genesis, interviennent pour répondre à la demande des investisseurs en dollars. Les fonds spéculatifs peuvent acheter du Bitcoin au prix au comptant actuel et vendre des contrats à terme de juillet, ce qui leur permet de profiter si Bitcoin baisse.

En conséquence, le 15 mars, un écart de 7,7 % entre les prix au comptant et à terme a été bloqué. Le rendement annuel est comparable à 21 % au cours des 137 jours entre le 15 mars et le 30 juillet, lorsque le contrat à terme expire. Warren a noté que l’activité de crypto-monnaie fournit “une grande partie des mêmes services que les services bancaires parallèles”, mais qu’elle manque toujours “de protections des consommateurs ou de stabilité financière qui soutiennent le système traditionnel”.

Une pièce stable est une crypto-monnaie dont la valeur est liée à la valeur d’autres actifs, tels que les monnaies fiduciaires comme le dollar américain et l’euro, ou des matières premières comme l’or. De nombreux responsables américains, dont le président de la SEC, Gary Gensler, ont depuis longtemps fait de la protection des investisseurs une priorité absolue.

Il a également plaidé à plusieurs reprises pour une protection accrue des investisseurs, ce qui ne peut qu’améliorer la situation. Gary Gensler, président de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, a été au centre du débat sur la réglementation. Gensler connaît bien le marché et la technologie, et il a enseigné ce cours au MIT.

Il n’était cependant pas assez indulgent pour croire que certains changements importants n’auraient pas dû se produire. La Securities and Exchange Commission des États-Unis continue de maintenir l’approbation des ETF pendant qu’elle révise cette règle. Il y a actuellement plus d’une douzaine d’ETF dans votre assiette, mais les signes sont que tôt ou tard, une décision sera prise.

