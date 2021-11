L’industrie de la forge ressent la chaleur alors que les ventes d’automobiles diminuent

L’industrie de la forge en Inde comprend 85% du secteur des MPME, selon l’AIFI. L’industrie indienne de la forge est la deuxième au monde, juste après la Chine. Il a été identifié par l’EEPC comme un secteur clé pour la croissance des exportations.

Confrontée à l’effet d’entraînement de la baisse des ventes d’automobiles, l’industrie de la forge dans le pays est confrontée à une forte baisse de la demande, entraînant des réductions de production substantielles.

L’industrie automobile représente 60 à 70 % de la production de pièces forgées, et avec le secteur automobile qui connaît un ralentissement, l’industrie de la forge a connu une diminution moyenne de 50 % de la capacité totale.

Vikas Bajaj, président de l’Association of Indian Forging Industry (AIFI), a déclaré : « L’industrie est actuellement préoccupée par le manque de puces semi-conductrices. Il a un impact indirect sur le secteur de la forge en Inde. De plus, la hausse des prix de l’acier a nui à l’industrie de la forge. L’exigence de base dans l’industrie de la forge est l’acier, et la hausse actuelle des prix a perturbé la chaîne d’approvisionnement. »

Avec une production annuelle d’environ 20 lakh tonne métrique (exercice 20-21), l’industrie comprend 400 unités de forgeage, dont 80 à 82% peuvent être globalement classées en petites et petites entreprises. Alors que 10% sont de taille moyenne, les autres sont à grande échelle.

Alors que les PME contribuent à 30% de la production de forge, les moyennes et grandes unités contribuent à 70%. Avec une production totale d’une valeur de 45 000 à 50 000 crores de roupies, l’industrie fournit un emploi direct à plus de trois lakhs, ainsi qu’à 60 000 travailleurs contractuels supplémentaires, selon l’AIFI.

Yash Jinendra Munot, vice-président de l’AIFI, a déclaré : « Le gouvernement doit adopter une approche globale pour relancer le secteur de la forge. L’introduction des véhicules électriques aura un impact direct sur l’industrie de la forge, réduisant la demande de pièces mobiles utilisées dans les véhicules, ce qui entraînera d’importantes capacités de forge inutilisées. En conséquence, il est temps que l’industrie de la forge se développe dans des domaines non automobiles tels que les infrastructures, la défense, les soins de santé et les chemins de fer, où le gouvernement actuel investit également massivement.

