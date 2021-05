L’industrie de la joaillerie va-t-elle se remettre sur pied après la deuxième vague de verrouillage

L’épidémie de coronavirus a entraîné des pertes énormes étant donné que tous les magasins de détail ont été fermés.

Par Sanjay Kothari

Avec la deuxième vague d’épidémie de virus Covid-19 en Inde, est également venue la deuxième vague de verrouillage. Les investissements dans les bijoux ont renouvelé leur valeur et continuent d’être un refuge pour les moments de crise, comme en a été témoin pendant cette pandémie dévastatrice. Ceux qui étaient dans l’entreprise et qui avaient une prise de conscience au préalable ont su saisir les opportunités au fur et à mesure qu’elles se présentaient. Les bijoutiers en herbe de l’industrie devraient également saisir l’occasion la plus précoce de l’exploiter, car l’avenir semble beaucoup plus prometteur que par le passé. Le corps des bijoutiers apex a également demandé au gouvernement du Maharashtra de les autoriser à opérer pendant la prochaine saison des mariages au cours du trimestre d’avril à juin.

L’épidémie de coronavirus a entraîné des pertes énormes étant donné que tous les magasins de détail ont été fermés. Les inquiétudes concernant le virus augmentent chaque jour qui passe sans bruits de pas, car les magasins ne sont même pas opérationnels en raison d’un verrouillage complet. Nous ne savons pas quand cette épidémie prendra fin. L’industrie de la bijouterie est principalement axée sur les mariages, mais en raison de l’épidémie, la plupart des événements ont été annulés, affectant l’industrie et la paralysant. Les dates de mariage sont disponibles jusqu’au mois de juillet et, espérons-le, le commerce des bijoux reprendra lentement et régulièrement à mesure que cela se terminera.

Les bijoutiers devront attendre un moment que les acheteurs s’installent et leur permettent de reprendre leur train de vie quotidien. La demande des consommateurs devrait prendre un coup au cours du prochain trimestre, car les gens ne sont pas favorables à des investissements énormes, du moins au cours des trois prochains mois. Il faudra au moins un quart pour que les choses se stabilisent. Jusque-là, il est important de réduire les dépenses et de maximiser les affaires et de créer une prise de conscience de la situation actuelle. Les ventes de bijoux vont connaître un changement dynamique une fois le confinement terminé. Les ventes vont revenir, l’or étant le choix privilégié d’actif remis lors d’un mariage. Cela dit, il faudra un certain temps pour relancer les ventes de bijoux à égalité avec les niveaux d’avant Covid.

L’industrie fait de son mieux pour soutenir ses artisans et son personnel afin qu’ils ne soient pas touchés. Pendant ce temps, beaucoup ont réalisé que la présence en ligne peut aider de manière exponentielle les bijoutiers à atteindre les consommateurs, en s’adaptant à leurs tendances en ligne. Comme l’Inde devient de plus en plus active sur le plan numérique pour toutes sortes d’achats et que les clients sont désormais plus à l’aise avec l’achat de bijoux en ligne, il est toujours judicieux d’ajouter de nouveaux ajouts à l’expérience d’achat en ligne. Du retrait à domicile à la livraison à domicile, des produits, de nombreux nouveaux services supplémentaires sont proposés. La chute des prix observée depuis l’époque pré-covid pourrait également être un facteur essentiel de la relance de l’industrie de la bijouterie.

Tous ces facteurs peuvent aider à donner une impulsion à l’industrie qui est au plus bas depuis des mois.

L’auteur est vice-président du groupe KGK. Les opinions exprimées sont personnelles.

