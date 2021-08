L’industrie de la musique a un problème de paiement – Tipalti est là pour le résoudre

L’industrie de la musique est connue pour ne pas être en mesure de payer les gens efficacement – un problème qui ne fait qu’empirer à mesure que l’économie des créateurs explose. Tipalti vise désormais à renverser le statu quo de l’industrie et à faire payer rapidement les créations musicales, tout en réduisant considérablement la charge de travail des dettes manuelles pour les entreprises.

Ils disent que le succès du jour au lendemain prend beaucoup de temps. Mais de plus en plus, le succès fracassant dans l’industrie de la musique prend non seulement du temps, mais implique une chaîne plus complexe de participants, de parties prenantes et d’entreprises.

Il était une fois un hit éclos dans un garage, professionnalisé dans un studio et propulsé au monde par une énorme multinationale. Maintenant, ce même hit commence par un remix à Amsterdam, se superpose à un morceau à Atlanta, fait la navette vers SoundCloud, explose sur TikTok, rebondit à Nashville pour un remix de superstar, puis est présenté dans une publicité du Super Bowl. Et ce n’est que la version simple des événements.

Au moment où un morceau comme « Old Town Road » devient un succès, des dizaines de plateformes, créateurs, formats, labels, éditeurs et auteurs-compositeurs sont potentiellement impliqués. Alors, comment tous ces intervenants peuvent-ils être payés – à intervalles réguliers, selon des répartitions prédéterminées, et à des adresses internationales éloignées ? Pour répondre à cette question, DMN s’est associé à Tipalti, un spécialiste des paiements de masse qui a relevé ce défi avec un succès considérable.

« Tout le monde a des problèmes d’AP, mais tout le monde n’a pas de problème de masse salariale », nous a expliqué Evan Heby, directeur marketing senior de Tipalti. « Tipalti simplifie les paiements dans l’économie des créateurs en facilitant les paiements à tous les créateurs, qu’il s’agisse d’une facture ou d’un paiement non adossé à une facture.

Heby fait référence aux millions de paiements que les créateurs reçoivent de manière récurrente. En règle générale, ces micro-centimes s’accumulent sur une période d’un mois, d’un trimestre ou d’un an, puis sont déboursés automatiquement. Malheureusement, ce processus est souvent interrompu, surchargeant les systèmes AP ou entraînant simplement des paiements perdus.

Dans cet esprit, DMN a résolu trois des plus gros problèmes de paiement de l’industrie musicale. Tipalti, à son tour, nous a expliqué exactement comment ils résolvent ces problèmes hérités pour que les créations soient payées plus efficacement avec moins de maux de tête.

Alors, sans plus tarder, voici quelques-uns des plus gros problèmes d’AP que nous pourrions concocter.

Paiements Problème #1 : Les chansons d’aujourd’hui contiennent plus d’auteurs-compositeurs et de contributeurs que jamais.

De nos jours, le nombre d’écrivains sur une piste spécifique peut être énorme. Plusieurs co-auteurs sur une seule chanson sont désormais courants, et le nombre augmente. D’après la critique des auteurs-compositeurs 2020 de blòkur, «Les données des 100 meilleures chansons de tous les services de streaming montrent qu’une moyenne de cinq auteurs-compositeurs sont impliqués dans la création d’une chanson. “SICKO MODE ft. Drake” de Travis Scott a eu le plus de 30 auteurs-compositeurs crédités.

En plus de cela, le nombre de pistes créées est presque incompréhensible. Selon Jeremy Erlich, co-responsable de la musique de Spotify, environ 60 000 chansons sont téléchargées quotidiennement sur Spotify.

Naturellement, cela crée des défis de paiement importants. Mais Tipalti nous a montré que le nombre de bénéficiaires ou de chansons n’est plus un problème, grâce à un système de paiement qui repose sur une interface unifiée, une intégration en libre-service et des communications automatisées. Cela a suffi à réduire d’environ 80 % le temps qu’une entreprise consacre généralement aux dettes, selon Heby, en grande partie en éliminant les actions manuelles et en intégrant des méthodes de paiement disparates dans un seul système.

Heby nous a indiqué la plate-forme de collaboration musicale basée sur le cloud Splice, l’un des clients de Tipalti, comme preuve que cette approche fonctionne. Splice est un marché florissant de créateurs et de collaborateurs musicaux, et avec Tipalti, l’entreprise peut désormais gérer avec succès le chaos consistant à faire payer tout le monde.

« Cela m’a définitivement libéré du temps pour me concentrer davantage sur les redevances, car nous avons de nombreux projets différents en cours et je ne suis pas seulement

faire des comptes créditeurs plus parce que les comptes créditeurs ne prennent plus qu’une demi-journée maintenant. Cela prenait beaucoup plus de temps avant », a expliqué Nas Yaqoobi, comptable chez Splice.

« J’ai l’impression que nous avons maintenant la bande passante pour pouvoir gérer différents projets et avoir un volume plus important, car auparavant, si quelqu’un disait : « Hé, nous devons effectuer 1 000 paiements ce mois-ci », je dirais : « Ce n’est pas un problème parce que nous pouvons le faire grâce à Tipalti. Avant, cela prendrait probablement un mois pour le faire, je pense. Cela m’a définitivement libéré du temps pour me concentrer sur un travail à plus grande valeur ajoutée que la simple saisie manuelle de données.

Cela a offert une bonne solution pour Splice, même si cela pourrait également aider les entreprises qui ont du mal à s’entourer d’un plus grand nombre de licences.

Problème de paiement n° 2 : un grand nombre de licences différentes sont souvent associées à la même chanson, en particulier à mesure que les plates-formes se développent.

Splice avait une vue d’ensemble et une compréhension des diverses licences et droits contre lesquels il faut payer. Ils ont simplement fait face à la corvée écrasante de le faire réellement.

Mais qu’en est-il d’un terrain mouvant impliquant de nombreuses licences différentes ? Ou, pire encore, des utilisations inattendues ou des obligations de paiement pour les gros catalogues ? C’est souvent la complexité à laquelle sont confrontées les entreprises qui s’aventurent sur de nouveaux terrains impliquant la musique.

Une entreprise confrontée à ce défi est Peloton, le géant du fitness en plein essor qui s’est retrouvé à étendre ses utilisations liées à la musique en un temps record (et même confronté à des litiges pour ne pas couvrir toutes ces utilisations). Nous avons fait rapport sur le domaine en plein essor des licences de musique synchronisée liées au fitness, bien que Peloton se lance maintenant davantage dans les jeux.

Le mois dernier, Peloton a commencé son expansion de jeu vidéo en lançant Lanebreak en version bêta. L’humble départ implique une roue sur une piste au lieu d’un instructeur et offre un aperçu d’une expérience totalement nouvelle pour les coureurs Peloton. Et, une autre expansion de l’économie des créateurs.

Cela semble excitant, mais aussi intimidant. Après tout, le jeu introduit de nouvelles contraintes de licence et une autre couche de complexité de paiement. Mais une fois les utilisations réelles identifiées, Tipalti affirme que cela permet une expansion plus rapide car la plate-forme de paiement de masse est déjà en place avec la possibilité de traiter dans 196 pays et 120 devises. Chaque nouvelle licence comporte des règles de paiement, des taux et souvent des destinataires distincts, ce que Tipalti aide les entreprises à résoudre.

« Nous facilitons le lancement de nouveaux marchés verticaux », nous a dit Heby. « Tipalti aide les entreprises à percer dans plusieurs secteurs créatifs pour créer un public plus fort et plus engagé. »

Ce type de mise à l’échelle aidera sans aucun doute les entreprises à se développer de manière plus agressive dans de nouvelles arènes créatives comme les jeux. Mais une croissance rapide peut également introduire un risque de fraude.

Problème de paiement n°3 : fraude, y compris la manipulation de métadonnées, les fausses revendications de droits et les escroqueries directes.

Dans toute entreprise mondiale, la fraude est un risque majeur et l’industrie de la musique ne fait pas exception. Cela inclut la fausse déclaration d’œuvres (soit via la manipulation de métadonnées, soit via des plateformes comme SoundExchange), ou des domaines connexes comme la fraude en streaming. Les deux ont un impact sur les paiements aux propriétaires légitimes.

Pour Hunter Paletsas, directeur financier de GoDigital Media Group, une société de médias axée sur les droits de propriété intellectuelle, ne pas avoir à se soucier du risque de paiement l’a aidé à recentrer son équipe sur des initiatives davantage axées sur la croissance. En mettant en œuvre Tipalti pour rationaliser les paiements, GoDigital peut désormais identifier de manière proactive tout paiement frauduleux avant qu’il ne soit envoyé, offrant à son équipe une confiance renouvelée dans leurs processus.

« Tipalti s’occupe de choses auxquelles nous n’avions même pas vraiment pensé auparavant, comme la conformité à l’OFAC », a expliqué Paletsas. «Nous avons des vendeurs et, si vous regardez les nouvelles ces derniers temps, il se passe beaucoup de choses là-bas et des sanctions sont en place. Nous enverrons les paiements et nous dirons : « Hé les gars, juste au fait, ce nom était sur la liste et nous allons le garder jusqu’à ce qu’ils puissent vérifier qu’ils ne sont pas la personne qui est sur la liste noire pour l’envoi de l’argent pour.'”

“Je n’y aurais jamais pensé avant et ils sont au top et donc ils ajoutent de la valeur, non seulement en nous donnant du temps et tout ça, mais juste avec des choses dont nous ne savions même pas qu’elles étaient un problème jusqu’à ce qu’ils soient portés à notre attention. [Tipalti is] un excellent partenaire de ce point de vue, ce qui nous a évité de passer notre temps à traiter avec la Fed sur les paiements plus tard sur la route. »

(Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont l’automatisation financière peut aider à prévenir/arrêter la fraude aux paiements, téléchargez le livre blanc ici.)

Et qu’en est-il des problèmes de paiement #4-99 ?

Ce ne sont que trois des plus gros problèmes liés aux paiements, et Heby nous a dit que ce n’était que la pointe de l’iceberg. Depuis sa création, Tipalti aide les entreprises à faire face à des problèmes qui les mettaient à l’écart (ou du moins réduisaient leurs chances de succès). Cela inclut d’aider les entreprises à réduire les retards dans la remise des paiements aux titulaires de droits, à gérer les changements complexes dans la comptabilité et les paiements de redevances, à réduire les tranches massives de redevances impayées et à ingérer les titulaires de droits introduits par les œuvres dérivées.

Soudain, les plus gros problèmes d’héritage de l’industrie de la musique sont résolus, ce qui signifie que plus d’argent est versé plus rapidement à des millions de créateurs.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les problèmes de paiement de l’industrie et, plus important encore, sur leurs solutions, Tipalti organisera un prochain webinaire AdWeek intitulé « Nouvelles règles pour l’économie des créateurs : leçons de transformation de l’industrie de la musique ».

Cela se passe le jeudi 12 août à 13 h HE (10 h HP) — inscrivez-vous ici.