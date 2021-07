L’industrie de la musique poursuit la répression contre les opérations de «fake Stream» au Brésil

Bien qu’un juge de São Paulo ait supprimé fin mai tous les blocages des FAI sur les sites Web d’extraction de flux YouTube, l’industrie de la musique poursuit sa répression distincte des opérations de «faux flux» au Brésil.

La Fédération internationale de l’industrie phonographique (IFPI) a détaillé le dernier développement de sa longue croisade contre les faux services de diffusion en continu – ou ceux qui augmentent artificiellement les totaux de lecture des chansons sur les plateformes de streaming en échange d’un paiement – ​​via un communiqué officiel qui a été partagé avec Nouvelles de la musique numérique.

Pour un contexte supplémentaire, l’IFPI “et son groupe national brésilien”, Pro-Música Brasil, ont réussi à mettre hors service 14 opérations de manipulation de flux l’année dernière, plusieurs des démontages ayant eu lieu en octobre 2020. Simultanément, l’IFPI en 2020 a mené une campagne apparemment efficace contre un éventail de fournisseurs de faux flux en Allemagne, et l’effort global s’est poursuivi en 2021.

Bien que le communiqué de l’IFPI concernant la dernière initiative contre les manipulateurs de streaming basés au Brésil soit peu détaillé, il indique que « plus de 65 services de manipulation de streaming ont été touchés par ces actions, dont 10 sites qui ont fermé et 20 sites qui ont cessé d’offrir » de faux streams, qui coûtent aux labels et aux artistes environ 300 millions de dollars par an.

De plus, “35 listes de services de manipulation de streaming musical ont été supprimées du marché en ligne Mercado Livre”, indique le texte. Le géant du commerce électronique basé à Buenos Aires, en Argentine, Mercado Libre (le nom portugais de l’entreprise est “Mercado Livre”) a annoncé en mars qu’il investirait plus de 1,92 milliard de dollars dans ses opérations au Brésil en 2021, soit deux fois et demie le montant qu’il a investi. dans la nation de 211 millions d’habitants en 2020.

Abordant le développement dans un communiqué, la directrice générale de l’IFPI, Frances Moore, a déclaré : « La manipulation du streaming n’a pas sa place dans la musique ; nous continuons à nous y attaquer à l’échelle mondiale. Pro-Música Brasil, APDIF et Cyber ​​Gaeco ont obtenu un résultat fantastique, qui soutient la croissance et le développement continus du marché florissant et légitime de la musique numérique au Brésil.

En ce qui concerne ce dernier point (et l’accent mis depuis des années sur les faux streams au Brésil), l’IFPI a relayé dans son rapport mondial sur la musique 2020 que l’Amérique latine avait atteint une croissance de 15,9% d’une année sur l’autre. Et le Brésil, en tant que plus grand marché musical de la région, a généré 84,1% des revenus du streaming. L’industrie mondiale de la musique, pour sa part, a augmenté de 7,4 % en glissement annuel et a obtenu 62 % des revenus totaux du streaming.

Il convient de noter sur le front des flux artificiels que Spotify a lancé 2021 en supprimant des centaines de milliers de pistes indépendantes pour des violations présumées de faux flux – mais de nombreux artistes impliqués ont nié avoir utilisé des services de manipulation de flux. À peu près à la même époque, le succès continu du streaming (et les revenus de redevances) des morceaux de « bruit blanc » a incité certains à se demander s’il serait plus facile de gagner de l’argent avec de la « musique de fond » plutôt que des chansons appropriées. Enfin, fin mai 2021, les fans de BTS ont accusé Spotify d’avoir délibérément sous-estimé les flux “Butter”.