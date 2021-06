L’industrie de la publicité accusée d’une énorme violation de données

in

16/06/2021 à 10h36 CEST

SPORT.es

Le Conseil irlandais pour les libertés civiles poursuit une branche de l’Interactive Advertising Bureau (IAB) et d’autres pour ce qu’il décrit comme “la plus grande violation de données au monde”. L’IAB Tech Lab, basé à New York, se concentre sur les normes de l’industrie en matière de publicité numérique.

Les membres de l’IAB incluent Facebook, Google et Amazon. Le cas présenté par Johnny Ryan se concentre sur les données partagées entre les courtiers en publicité et d’autres sociétés, tandis que l’espace publicitaire est mis aux enchères au fur et à mesure qu’un site se charge. L’IAB a déclaré que c’était la première fois qu’il entendait parler de la poursuite, bien que les documents judiciaires soient datés 18 mai.

“Nous examinons les allégations avec nos conseillers juridiques et répondrons en temps voulu, le cas échéant”, a déclaré une porte-parole. Il y a un débat sur le volume de données collectées sur les personnes pour cibler les publicités numériques, bien que cette forme de revenu soit actuellement ce qui maintient la plupart des services Internet gratuits. Nous devrons attendre et voir ce qui se passera avec la demande faite. La BBC a publié un rapport détaillé sur le sujet en raison de son importance.