L’industrie de l’aluminium signale la crise du charbon au PMO et met en garde contre un million d’emplois

Ceci, selon les sources de l’industrie, ne peut répondre qu’à la moitié des besoins en carburant des centrales électriques captives.

« Soulignant que la réduction de l’approvisionnement en charbon de l’industrie a mis en danger « plus d’un million de moyens de subsistance et environ 5 000 PME », l’industrie de l’aluminium a demandé l’intervention du Cabinet du Premier ministre (PMO) pour reprendre un approvisionnement régulier en carburant et fournir un chemin de fer adéquat. râteaux.

Dans une lettre adressée au secrétaire principal du Premier ministre, l’Association de l’aluminium de l’Inde a déclaré que l’industrie ne recevait que 50 % de sa quantité de charbon requise depuis le 21 août, et actuellement l’offre a été considérablement réduite à 10 %. L’industrie a du mal à maintenir ses opérations avec des stocks de charbon épuisés de manière alarmante de seulement 1,5 à 3 jours et est sur le point de manquer de carburant, a ajouté la lettre, examinée par FE.

Alors que le gouvernement a pris plusieurs mesures pour résoudre le problème de la pénurie de charbon dans de nombreuses centrales électriques à travers le pays, d’autres industries – qui exploitent des unités de production d’électricité captives pour fournir de l’électricité à ses usines – se sont plaintes de la crise du carburant qui se prépare dans le secteur.

L’aluminium est un secteur énergivore, nécessitant 15 fois plus d’électricité que l’acier et 145 fois plus d’énergie que le ciment pour fabriquer une tonne de produit. Le charbon représente environ 40 % du coût de production de l’aluminium. La dernière lettre au PMO, qui a également été envoyée aux ministères du charbon, de l’électricité et des chemins de fer, l’industrie de l’aluminium a déclaré que l’effondrement du secteur « entraînera un risque de subsistance pour plus d’un million de personnes locales, l’exposition à la dette des banques de plus de Rs 1 lakh crore et une perte de forex nationale supplémentaire de Rs 90 000 crore ».

Le gouvernement avait déclaré plus tôt qu’environ 0,3 MT de charbon était fourni aux secteurs non énergétiques tels que l’aluminium, le ciment et l’acier pour répondre à leur demande quotidienne. Ceci, selon les sources de l’industrie, ne peut répondre qu’à la moitié des besoins en carburant des centrales électriques captives.

Comme FE l’a récemment signalé, ces centrales ne produisent pas à pleine capacité pour rationner le carburant, et elles fourniraient plus de 1 GW d’électricité à partir du réseau et des échanges. La pénurie de charbon a également poussé l’industrie à recourir aux importations, lorsque les taux internationaux de charbon ont doublé en un an pour atteindre environ 12 000 roupies la tonne.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.