L’industrie de l’aluminium signale une crise de pénurie de charbon

L’aluminium est une industrie à forte intensité énergétique où le charbon représente environ 40 % du coût de production.

Même si le gouvernement a pris plusieurs mesures pour résoudre le problème de la pénurie de charbon dans de nombreuses centrales électriques à travers le pays, l’industrie de l’aluminium – qui gère des unités de production d’électricité captives pour fournir de l’électricité à ses usines – s’est plainte de la crise du carburant qui se prépare dans le secteur. . Dans une lettre adressée au ministère du charbon de l’Union et à Coal India (CIL), l’Association indienne de l’aluminium a demandé « une reprise immédiate de l’approvisionnement en charbon contre des liens sécurisés pour des opérations industrielles durables ».

Pour fournir plus de carburant aux centrales électriques, des sources ont déclaré que la filiale de CIL, Mahanadi Coalfields, avait demandé aux chemins de fer indiens de fournir un nombre moindre de râteaux ferroviaires à partir de la voie d’évitement de Sardega et du bassin houiller IB à Odisha afin de restreindre l’approvisionnement aux consommateurs de la catégorie non-électricité. “Cette décision ad hoc sans préavis a paralysé l’industrie et l’industrie n’a pas eu le temps de concevoir un plan d’atténuation pour poursuivre des opérations durables”, a informé l’industrie CIL dans une lettre également adressée au ministère du charbon de l’Union. .

L’aluminium est une industrie à forte intensité énergétique où le charbon représente environ 40 % du coût de production. Pour réduire la dépendance au réseau, environ 9 000 mégawatts (MW) de centrales électriques captives ont été mis en place par l’industrie pour répondre à leur besoin critique d’une alimentation électrique de qualité ininterrompue. Des sources de CIL ont déclaré que la société ne réglemente pas l’approvisionnement en charbon des unités de traitement en continu comme le ciment, l’aluminium et “n’a pas l’intention de le faire”, ajoutant que “les sociétés charbonnières de CIL ont également été informées en conséquence”.

Bien qu’il n’ait rien dit sur l’approvisionnement des secteurs non énergétiques, le gouvernement a officiellement annoncé sa décision de réglementer l’approvisionnement des centrales électriques à faible taux d’utilisation ayant un stock de charbon de plus de 10 jours, et le combustible sera plutôt fourni aux centrales dans le besoin avec stock faible mais fonctionnant à un facteur de charge de l’usine élevé. Selon les données du gouvernement, les unités d’une capacité combinée de 1 19 087 MW disposaient de stocks de combustible qui dureraient moins de huit jours au 20 septembre.

