L’industrie de l’énergie cherche à assouplir les normes d’élimination des cendres volantes

«L’exigence d’utilisation à 100% des cendres volantes peut être levée pour les exercices FY21 et FY22 et aucune pénalité financière ne devrait être imposée aux centrales thermiques pendant cette période», a demandé APP.

La demande de cendres volantes provenant des unités de fabrication de ciment et de brique, les centrales électriques ont demandé au ministère de l’environnement, des forêts et du changement climatique de l’Union de ne pas imposer de sanctions financières si elles ne sont pas en mesure d’utiliser toutes les cendres volantes produites par la production d’électricité.

Les centrales thermiques sont censées utiliser 100% des cendres volantes à partir de la quatrième année de fonctionnement. Plus de 25% des cendres volantes produites par les centrales électriques sont utilisées par l’industrie du ciment. Les fabricants de briques et de carreaux en consomment environ 10% et un autre 10% est utilisé pour la construction de routes et de survols. Plus de 5% des cendres volantes sont utilisées pour la remise en état des zones basses.

«À partir de mars 2020, la demande de cendres volantes provenant des cimenteries, des unités de fabrication de briques et des agences de construction de routes s’est complètement arrêtée pendant la période de verrouillage», a déclaré l’Association des producteurs d’électricité dans une lettre adressée au ministère de l’Environnement. «Alors que la demande montrait des signes de reprise dans l’intervalle, elle s’est à nouveau écrasée pendant la deuxième vague de la pandémie et ses mesures de verrouillage / couvre-feu associées imposées à travers le pays», a ajouté la lettre, examinée par FE.

Les 101 centrales contrôlées au cours de l’exercice 20 ont généré 226 millions de tonnes de cendres volantes au cours de l’exercice, dont 83% pourraient être utilisées. Parmi celles-ci, 47 usines avaient atteint 100% d’utilisation tandis que l’utilisation de 14 autres unités variait entre 90% et 100%. «L’exigence d’utilisation à 100% des cendres volantes peut être levée pour les exercices FY21 et FY22 et aucune pénalité financière ne devrait être imposée aux centrales thermiques pendant cette période», a demandé APP.

