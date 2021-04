L’industrie de l’énergie recherche la priorité dans la vaccination

La consommation électrique du pays a reculé de 8,5% en glissement annuel à 625,6 BU au premier semestre de l’exercice 21, les activités industrielles et commerciales étant restées en sourdine dans un contexte de blocage.

Avec la récente flambée des cas de Covid-19 au cours de la deuxième vague, le secteur de l’électricité a demandé au gouvernement de traiter tout le personnel opérationnel des sociétés de production, de distribution et de transport comme catégorie prioritaire pour la vaccination. Dans une lettre adressée au ministre de l’Énergie de l’Union, RK Singh, l’Association des producteurs d’électricité (APP) a déclaré que bon nombre de ses membres de la chaîne de valeur de l’approvisionnement en électricité ont signalé un grand nombre de cas positifs de Covid-19 parmi leur personnel d’exploitation.

«Un de nos membres a récemment signalé 75 cas positifs dans leur usine de Chattisgarh», indique la lettre d’APP, examinée par FE. Le gouvernement du Maharashtra a déjà classé tout le personnel de distribution d’électricité des sociétés de distribution d’électricité privées et PSU comme des «travailleurs de première ligne», ce qui permet leur vaccination précoce.

En mars 2020, le gouvernement avait exempté les mouvements de personnel et d’équipement liés à la production et au transport d’électricité du verrouillage national. Les ministères de l’Énergie et des énergies renouvelables de l’Union avaient accordé des exemptions à «l’article 144, au verrouillage national ou à toute autre limitation» pour permettre la main-d’œuvre nécessaire et assurer le fonctionnement ininterrompu des centrales électriques et des réseaux de transport d’électricité.

Même si la demande d’électricité a enregistré une hausse annuelle pour le septième mois consécutif en mars, la demande d’électricité en FY21 a chuté de 1% sur une base annuelle (en glissement annuel) à 1 271,6 milliards d’unités. La consommation électrique du pays a reculé de 8,5% en glissement annuel à 625,6 BU au premier semestre de l’exercice 21, les activités industrielles et commerciales étant restées en sourdine dans un contexte de blocage.

