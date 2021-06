L’industrie de l’esport a enregistré 3 milliards de roupies au cours de l’exercice 21 : rapport FICCI-EY

Plus de 90 % des joueurs d’esports participent à des tournois d’esports mobiles en ligne.

L’industrie indienne de l’esport valait 3 milliards de roupies au cours de l’exercice 2021 et s’attend à toucher 11 milliards de roupies d’ici l’exercice 2025, selon un rapport de la FICCI-EY. Intitulé ‘Prêt. Ensemble. Jouez !’ le rapport souligne comment, en créant plus de 11 000 emplois, l’esport générera environ 100 milliards de roupies de valeur économique pour l’Inde entre 2021 et 2025, comprenant des investissements, des achats intégrés, des gains, des taxes et la consommation associée. En plus de se spécialiser dans les compétences de jeu et la théorie des jeux, l’industrie de l’esport crée également des opportunités dans le domaine de la gestion d’événements, des lois éthiques et législatives, de la conception de jeux, du marketing de l’esport et de la gestion de ligue.

Selon le rapport, on estime que l’Inde compte 1,5 lakh de joueurs et environ 60 000 équipes. Alors que l’esport devient une profession viable pour les jeunes, le nombre de joueurs pratiquant l’esport devrait atteindre 1,5 million d’ici FY25. De plus, plus de 90 % des joueurs d’esports participent à des tournois d’esports mobiles en ligne. Une enquête d’EY Inde auprès de plus de 1 100 utilisateurs de smartphones a indiqué que sur huit personnes, un utilisateur participe à des tournois d’esports pour six personnes qui jouent à des jeux sociaux. En ce qui concerne les éditeurs et les développeurs, actuellement, environ 4% des jeux mobiles sur le Play Store proviennent d’éditeurs indiens. Alors que les développeurs de jeux indiens passent du développement de jeux sociaux à des jeux multijoueurs, les développeurs indiens devraient créer des jeux mieux adaptés aux tournois d’esports, ce qui est soutenu par le fait que le nombre de studios de jeux indiens a été multiplié par 5 depuis 2015.

L’industrie de l’esport attire également un large public à mesure que les tournois deviennent de plus en plus compétitifs. Il y avait plus de 14 plateformes de diffusion d’esports en 2020, cela devrait traverser 20 plateformes d’ici 2025. Alors que l’audience actuelle est de 17 millions, plus de 85 millions de téléspectateurs uniques regarderont les tournois d’esports dans le pays d’ici 2025, représentant près de 10 % de l’audience mondiale d’esports. . À mesure que le nombre de téléspectateurs augmente, le parrainage de la marque prend également son envol. Plus de 50 marques, dont Airtel, Bookmyshow.com, Flipkart, Monster Energy Drinks, Asus, Redbull et Yes Bank se sont lancées dans l’industrie de l’esport au cours des dernières années. Bien qu’il en soit encore à ses balbutiements, sa base d’audience en constante augmentation fait de l’esport un favori croissant parmi les marques et les annonceurs.

Le rapport a également mis en lumière la manière dont l’industrie de l’esport générera des revenus dans des industries parallèles et complémentaires, tout en modifiant la dynamique sociale dans le pays et en créant de nouveaux emplois pour beaucoup. Esports a reçu près de 13 milliards de roupies d’investissements au cours des cinq dernières années et devrait atteindre 34 milliards de roupies supplémentaires d’ici l’exercice 25. « Les investisseurs recherchent souvent des entreprises qui ont une proposition unique identifiée. Par conséquent, les esports ou la fantaisie en argent réel sont beaucoup plus attrayants pour les investisseurs. Alors que la demande de jeux plus diversifiés et complexes augmente en Inde, les développeurs indiens se tournent vers la création de jeux plus uniques et complexes destinés aux tournois compétitifs multijoueurs », indique le rapport.

Cependant, l’industrie de l’esport sera en mesure d’atteindre et de dépasser son potentiel avec le soutien du gouvernement. Le gouvernement de l’Inde, ainsi que les gouvernements des États, peuvent aider l’industrie à devenir un leader mondial en organisant des tournois et en coopérant avec

homologues mondiaux, générant ainsi un trafic de joueurs d’esports en Inde. Le gouvernement peut aider à promouvoir des partenariats et des programmes d’échange avec des homologues des principaux pays du monde. De plus, le besoin de l’heure est de changer l’état d’esprit concernant l’industrie de l’esport. Dans certains cas, les esports ont tendance à se confondre avec les jeux d’argent et les paris, qui sont liés aux jeux de hasard. Une communication bilatérale transparente entre le gouvernement et les intervenants de l’industrie favorisera la confiance qui aidera les intervenants à poursuivre les

l’industrie plus férocement, attirant une croissance plus élevée. Le gouvernement indien devrait créer une politique d’esport qui définit l’esport et reconnaît un organisme approprié qui a le domaine de réglementation de l’industrie. Le rapport suggère que cet organisme soit reconnu par l’Association olympique indienne et le ministère de la Jeunesse et des Sports. Un organisme sportif aiderait à donner une orientation et un soutien tout en gardant l’industrie sous contrôle.

