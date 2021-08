L’industrie demande l’intervention du Centre sur la question de l’application de l’interdiction panindienne arbitraire de la méthylcobalamine

La méthylcobalamine est un nutriment essentiel et est nécessaire pour traiter la carence en vitamine B12, chez les personnes atteintes d’anémie pernicieuse et de diabète, entre autres affections. Il est important pour le cerveau, les nerfs et la production de globules rouges (GR).

L’industrie nutraceutique et pharmaceutique du pays a collectivement demandé l’intervention du ministère des Produits chimiques et des Engrais de l’Union sur la question de la mise en œuvre de l’interdiction panindienne arbitraire de la méthylcobalamine bien qu’elle n’ait pas encore été notifiée.

Une délégation de l’industrie a rencontré le ministre de l’Union des produits chimiques et des engrais Mansukh Mandaviya pour notifier d’urgence la méthylcobalamine pour les troubles neurologiques, car aucune mesure réglementaire ne peut être prise contre ceux qui fabriquent des formulations à base de méthylcobalamine sans valeur nutritionnelle recommandée efficace (RDA) scientifiquement définie en raison du retard de notification.

Une fois notifiée, la valeur RDA approuvée peut être définie de manière scientifique sur la base de preuves. Le problème, cependant, s’est envenimé en raison de l’absence d’informations exactes sur la limite supérieure tolérable (TUL) de la vitamine B12 ou de la méthylcobalamine pour les troubles neurologiques et le renforcement de l’immunité du domaine public.

La Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) a également suivi la Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) pour prendre des mesures contre les fabricants de méthylcobalamine pour la production et la vente de méthylcobalamine destinée à une intervention thérapeutique contraire aux normes.

Selon le consultant pharmaceutique basé à Ahmedabad, le Dr Sanjay Agrawal, « la clarté sur la notification en attente sur la méthylcobalamine qui est recherchée est également basée sur la confirmation officielle de l’ancien PDG de la FSSAI, Pawan Agrawal, que la méthylcobalamine a été approuvée par son comité scientifique en décembre 2019. »

Dans une déclaration officielle, la FSSAI a également clarifié : « Actuellement, la méthylcobalamine n’est pas répertoriée dans le Règlement sur la sécurité et les normes alimentaires (suppléments de santé, nutraceutiques, aliments à usage diététique spécial, aliments à usage médical spécial, aliments fonctionnels et nouveaux aliments), 2016 et par conséquent, il peut être utilisé avec l’approbation préalable de la FSSAI.

Cette réponse de la FSSAI suit de près l’industrie nutraceutique et pharmaceutique qui avait précédemment demandé des éclaircissements à la FSSAI concernant les valeurs RDA de la vitamine C et d’autres micronutriments comme la méthylcobalamine, qui sont essentiels pour renforcer l’immunité, la santé mentale et d’autres maladies chroniques comorbides à un moment crucial. de la pandémie de Covid-19.

« Conformément à l’article 22 de la loi FSS 2006, les nutraceutiques/suppléments de santé ne doivent pas prétendre guérir ou atténuer une maladie, un trouble ou un état spécifique. Les produits avec une telle utilisation prévue relèvent donc du champ d’application du CDSCO/DCGI et non de la FSSAI. Nous l’avions déjà dit clairement dans nos communications précédentes », a déclaré la FSSAI.

« Nous avons reçu cette information de votre bureau selon laquelle la méthylcobalamine ne devrait pas être utilisée par les fabricants. Mais veuillez noter des milliers de marques approuvées par la FSSAI avec de la méthylcobalamine [ far beyond the RDA limits] sont déjà disponibles sur les marchés. Certaines des marques largement vendues approuvées par la FSSAI et disponibles dans la chaîne d’approvisionnement des médicaments sont la vitamine B12 (méthylcobalamine) d’aide à la santé 1500 mcg, la vitamine B12-1000 mcg Nature Made, les points B-12 de Twinlab-500 mcg, les formules Jarrow, le méthyle B-12-1000 mcg, Nature’s Bounty Vitamine B-12 1000 mcg, Source naturals méthylcobalamine Vitamine B12-5000 mcg, supplément de méthylcobalamine sublinguale solgar-1000 mcg, Cobaforte CD3 plus comprimé-1500 mcg, nocob méthylcobalamine 1500mcg, méthylcobalamine unived 1500mcg, Lifesciences vitamine B12 1500 mcg, méthylcobalamine liquide bluebonnet – vitamine B12 1000 mcg, EZ Melts B12 sous forme de méthylcobalamine, 2500 mcg et Garden of Life Vitamin Code vitamine B12-1000 mcg etc.

Selon des sources de l’industrie, “La principale raison de la situation actuelle est que le Centre n’a pas encore publié de directives sur l’apport nutritionnel recommandé (RDA) et la limite supérieure tolérable (TUL) des produits contenant de la méthylcobalamine”.

