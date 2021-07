L’industrie des boissons alcoolisées a besoin d’un régulateur fort pour une croissance saine et durable : Siddharth Banerji, directeur général de Kyndal Group

Banerji estime que l’industrie indienne de l’alcool est très similaire au marché américain, l’alcool étant un sujet d’État. Les États-Unis ont introduit une réglementation après la levée de l’interdiction.

L’industrie indienne des boissons alcoolisées (alcobev) a besoin d’un régulateur fort pour une croissance saine et durable, a déclaré Siddharth Banerji, directeur général de Kyndal Group. Banerji, avec plus de trois décennies d’expérience dans l’industrie, a ajouté que cela aiderait également à s’orienter vers la TPS sur les alcools et à réduire les nombreux maux de la consommation d’alcool.

Kyndal Group est une société alcobev indépendante qui fabrique, commercialise et distribue des marques haut de gamme comme Absolut Vodka, Remy Martin et Jim Beam, entre autres, dans le sous-continent indien, en Extrême-Orient et au Moyen-Orient.

« Nous sommes un pays très jeune avec un abus d’alcool généralisé. L’industrie de l’alcobev en Inde est en pleine croissance. Il est extrêmement important que nous ayons un organisme de réglementation, car chaque service d’accise de l’État continue d’expérimenter avec la route vers le marché et les droits. Ce n’est pas bon pour le consommateur et l’industrie », a-t-il déclaré.

« C’est extrêmement difficile maintenant en Inde avec un seul produit à un prix différent dans chaque État. Les tarifs élevés n’aident pas l’économie et l’industrie. Cela encourage la contrebande et la sous-facturation. Le gouvernement n’aide pas l’industrie », a-t-il déclaré.

En ce qui concerne les performances de l’industrie alcobev au cours du dernier exercice, il a déclaré que la perte de volume était davantage liée au verrouillage et à la fermeture des magasins. Les ventes d’alcools étrangers fabriqués en Inde (IMFL) ont diminué de 12% en glissement annuel au cours de l’exercice 21 en raison du verrouillage induit par la pandémie et de l’augmentation des taxes, selon la Confédération des sociétés indiennes de boissons alcoolisées (CIABC), l’organe représentatif des principaux Entreprises indiennes de boissons alcoolisées.

« L’industrie est très résistante et elle va rebondir. Certains segments ont souffert tandis que d’autres se sont bien comportés. Le segment premium et super premium a en fait bien fait. Alors qu’en raison des obstacles à la consommation d’alcool à la maison, le segment de la classe moyenne a diminué », a-t-il déclaré.

Concernant la livraison d’alcool à domicile, Banerji estime qu’une réglementation et des garanties complètes sont nécessaires pour prévenir les abus. Il est également d’avis que l’augmentation des droits d’accise n’est pas une chose sensée à faire en temps de pandémie.

La société alcobev a eu des problèmes de chaîne d’approvisionnement au cours de la dernière année en raison de perturbations de la main-d’œuvre.

« Kyndal se concentrera sur nos activités et nos chaînes d’approvisionnement existantes plutôt que sur l’introduction de nouvelles marques. Nous avons augmenté d’environ 10 à 15 % même pendant la pandémie, car nous opérons dans le segment premium et super premium. Notre activité dans le sud est un peu agitée, tandis que nous avons grandi dans le Maharashtra, Goa, Delhi, Haryana et le Pendjab », a-t-il déclaré. Le fabricant d’alcools parie gros sur le scotch whisky et le rhum premium sur le marché indien.

