L’industrie des études de marché touchera 4,2 milliards de dollars d’ici l’exercice 26 : rapport

Le secteur des études de marché est en passe de croître de 12 à 14 % par an jusqu’à l’exercice 26 pour franchir la barre des 4 milliards de dollars, selon un rapport.

Selon le rapport de la Market Research Society of India, le secteur s’élevait à 2,1 milliards de dollars US au cours de l’exercice 21 et est en passe de doubler pour atteindre 4,2 milliards de dollars d’ici l’exercice 26, grâce au fait que le pays est le centre d’analyse mondial.

Travailler pour les marchés internationaux représente les trois quarts de ses revenus de l’industrie qui emploie plus de 1,25 lakh de personnel.

Au cours de l’exercice 21, les services d’analyse marketing représentaient 52 % du chiffre d’affaires total du secteur, tandis que les services traditionnels d’études de marché et de syndication/publication représentaient respectivement 32 % et 16 %.

Le rapport s’attend à ce que d’ici l’exercice 26, les services d’analyse représentent 59 %, tandis que les services d’études de marché et de syndication/publication représenteront respectivement 27 % et 14 %.

Les secteurs des produits de grande consommation et de la vente au détail sont les plus gros consommateurs d’études de marché et d’informations avec une part de 27 %, suivis de l’information, des communications et des télécommunications (16 %) et de la banque, des services financiers et des assurances (15 %).

Selon le rapport, la disponibilité de talents, associée à une expertise éprouvée dans le traitement des données, la technologie, l’infrastructure et la compétitivité des coûts, entraînera un changement orbital dans l’industrie d’ici 2030, date à laquelle elle devrait dépasser la barre des 10 milliards de dollars. Le rapport est basé sur les contributions de plus de 198 entreprises.

