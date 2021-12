L’industrie des IMF montre une amélioration après la 2e vague, la prudence est de mise sur la qualité des actifs : rapport

Le volume des enquêtes a connu une bonne reprise au cours du trimestre par rapport au premier trimestre de l’exercice, a-t-il déclaré.

Après les revers de la deuxième vague de la pandémie, le secteur de la microfinance a montré une amélioration des décaissements, de la qualité des actifs et des nouvelles demandes de prêts au cours du trimestre de septembre, selon un rapport mardi.

L’encours du portefeuille de l’industrie, qui fournit généralement de petits prêts aux micro-entrepreneurs et aux femmes emprunteurs, est passé à Rs 249 lakh crore en septembre, en hausse de 2,1% par rapport au chiffre de juin et de 6% par rapport à l’année. -il y a une période, dit-il.

Les impayés, devenus préoccupants en raison de l’activité économique affectée lors de la deuxième vague de la période avril-juin, semblent également se réduire si l’on dépasse le délai de 30 jours, selon le rapport du CRIF Highmark, une société d’information sur le crédit, a déclaré.

Les prêts en souffrance de plus de 30 jours sont tombés à 10,4% en septembre contre 15% en juin, tandis que ceux impayés depuis plus de 90 jours sont restés stables à 3,3%, a-t-il indiqué.

Cependant, par rapport à la période de l’année dernière, la proportion de prêts en souffrance dans les deux tranches était plus élevée, a-t-il déclaré.

Le volume des enquêtes a connu une bonne reprise au cours du trimestre par rapport au premier trimestre de l’exercice, a-t-il déclaré.

« Alors que les effets persistent, le deuxième trimestre a marqué un revirement pour le secteur de la microfinance avec une augmentation des décaissements.

Cependant, les prêteurs doivent toujours être prudents quant à la qualité des actifs », a averti le rapport.

Le rapport indique que 4,1% des emprunteurs sont exposés à quatre prêteurs ou plus, la proportion de ces emprunteurs étant la plus élevée au Tamil Nadu et la moins élevée dans l’Assam.

En ce qui concerne la croissance, les décaissements sur les marchés ruraux ont augmenté plus rapidement que les marchés urbains, a-t-il déclaré, ajoutant que les 10 premiers États constituaient 83% du portefeuille brut de prêts en septembre 2021.

Le Tamil Nadu est en tête des États, tandis que l’Assam et le Bengale occidental ont connu une baisse du portefeuille global de prêts, selon le rapport.

La part des banques dans le mix global du microcrédit est supérieure à 40 %, malgré une reprise plus rapide des prêteurs non bancaires, qui représentent désormais 29 % des parts de marché et sont suivis par les petites banques de financement avec 17 %.

Du point de vue des risques, Darbhanga, Nanded et Sitamarhi étaient les districts les plus performants tandis que Jalpaiguri, Koch Bihar et Kollam étaient les pires, a-t-il déclaré.

