L’industrie des semences dénonce la hausse des ventes de coton HTBt “non approuvé”

Frappées de plein fouet par une augmentation soudaine des ventes de graines de coton transgéniques (Bt) tolérantes aux herbicides (HT) non approuvées dans le secteur non organisé dans des États comme le Maharashtra, l’Andhra Pradesh, le Telangana et le Gujarat, les deux principales associations de l’industrie semencière du pays ont demandé l’intervention du Centre dans contrôler l’activité « illégale ».

Le coton HTBt est cultivé dans les principaux États producteurs de coton ces dernières années à une faible intensité, mais les ventes ont soudainement augmenté cette année, ce qui constitue une menace sérieuse pour l’environnement, les agriculteurs, les entreprises semencières légitimes et les revenus du gouvernement, la Fédération des semences Industry of India (FSII) et National Seed Association of India (NSAI) ont déclaré dans une déclaration conjointe.

« La superficie cultivée en coton HTBt illégal a augmenté au fil des ans. Cependant, cette année, les ventes ont doublé pour atteindre environ 70 paquets de lakh (de 450 g chacun) contre environ 35 paquets de lakh l’année dernière », a déclaré le président de la FSII, M Ramasami, qui est également président de Rasi Seeds, un acteur majeur des graines de coton.

Les packs montrent la présence de nombreuses technologies qui pourraient créer une situation grave sur le terrain, a déclaré Ramasami.

Dans l’industrie des semences de Rs 20 000 crore, les semences potagères ont la part la plus élevée de 30%, suivies du coton avec environ 18%, du maïs 13% et du paddy 10%.

« Cela va non seulement décimer les petites entreprises de graines de coton, mais menace également l’ensemble du marché légal des graines de coton en Inde. Les semences illégales sont également vendues sous les noms de marque d’entreprises de premier plan. Les régulateurs limitent leur contrôle uniquement aux revendeurs agréés et aux entreprises semencières, tandis que cette activité illégale de vente de semences HTBt est principalement menée par le secteur non organisé. L’accent doit être mis sur leur capture et sur la prise de mesures punitives exemplaires et fortes », a déclaré le président de la NSAI, Prabhakar Rao, dans un communiqué.

Après qu’il a été souligné dans le Lok Sabha en 2017 que les agriculteurs cultivaient du coton HTBt non approuvé dans de nombreux États, le Comité d’inspection sur le terrain et d’évaluation scientifique a été créé sous l’égide du Département de biotechnologie, qui a confirmé qu’environ 15 % de la superficie cotonnière était ensemencée avec le coton HTBt non approuvé dans le Maharashtra, l’Andhra Pradesh, le Telangana et le Gujarat.

Des sources de l’industrie des semences ont déclaré qu’une grande partie de ces semences illégales a été produite au Gujarat puis déplacée vers le Maharashtra et d’autres États.

