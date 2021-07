L’industrie des technologies médicales demande à la NPPA de rationaliser les marges commerciales pour les dispositifs médicaux importés et les dispositifs médicaux locaux

in

L’industrie nationale des dispositifs médicaux a demandé à la National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) de rationaliser les marges commerciales à partir du premier point de vente (POS), c’est-à-dire lorsque la TPS est facturée initialement dans le cas de l’industrie des dispositifs médicaux importés et pour les indigènes sur la base des remises départ usine. des prix.

Cette représentation fait suite au plafonnement récent des prix de l’oxymètre de pouls, de l’appareil de surveillance de la pression artérielle, du nébuliseur, du thermomètre numérique et du glucomètre par la NPPA à la suite de l’augmentation de la demande due à la pandémie par le biais d’une notification dans la Gazette datée du 13 juillet 2021.

« Sur de nombreux dispositifs médicaux, les marges commerciales sur les prix au débarquement à l’importation se sont avérées 10 à 20 fois plus élevées après enquête. Nous recherchions que le prix de vente maximum (MRP) soit plafonné à 2 à 4 fois le prix au débarquement importé qui est le premier POS et non le prix au distributeur (PTD) qui peut être le deuxième POS si le gouvernement souhaite protéger les consommateurs tout en cherchant à arrêter la facture croissante des importations qui a dépassé 45 000 crores de roupies l’année dernière », selon Rajiv Nath, coordinateur du forum, Association des fabricants indiens de dispositifs médicaux (AiMeD).

La NPPA a collecté des données concernant les marges commerciales pour ces cinq dispositifs médicaux auprès des fabricants, des distributeurs et des importateurs et a noté que des marges allant jusqu’à 709% du niveau PTD au niveau MRP ont été signalées.

L’industrie a remis en question le fait que la NPPA n’a pas partagé les résultats de l’étude de la marge commerciale basée sur le prix au débarquement des importations avec les intervenants de l’industrie. Si ces données sont disponibles, il y a plus de transparence.

En outre, un fabricant de dispositifs médicaux déclare : « Le lobby dominant des importateurs qui contrôle 85% du marché applaudira cette notification tandis que le lobby en difficulté de Make in India sera à nouveau désolé et désavantagé par rapport à la concurrence. Il semble que le gouvernement ait mal placé des idées de protection des consommateurs tout en décourageant la fabrication nationale et est contre la vision du Premier ministre d’un Atmanirbhar Bharat. L’Inde continuera à dépendre des importations de dispositifs médicaux avec des politiques aussi superficielles qui semblent être favorables aux consommateurs mais qui, à long terme, peuvent refuser l’accès aux technologies médicales locales. »

La NPPA a plafonné le prix de cinq dispositifs médicaux, à savoir l’oxymètre de pouls, l’appareil de surveillance de la pression artérielle, le nébuliseur, le thermomètre numérique et le glucomètre dans le cadre de l’approche de rationalisation des marges commerciales (TMR) en invoquant les dispositions du paragraphe 19 de l’ordonnance sur le contrôle des prix des médicaments (DPCO) – 2013 .

Cette décision vise à rendre ces dispositifs médicaux abordables grâce au contrôle des prix selon une formule prescrite à la suite de l’augmentation de la demande due à la pandémie.

La formule prescrite pour le prix de détail maximum (MRP) est le prix au distributeur (PTD) + (PTD x TM) + TPS applicable, où TM = marge commerciale ne dépassant pas 70 %.

Il a également demandé aux fabricants de corriger le MRP et de soumettre les informations contenant les détails du PTD, du prix de détail, du MRP existant et révisé, en utilisant la formule prescrite à la NPPA d’ici le 20 juillet 2021.

Les prix révisés entreront en vigueur à compter du 20 juillet 2021. Le prix ainsi fixé restera en vigueur jusqu’au 31 janvier 2022 ou jusqu’à de nouvelles commandes, selon la première éventualité. Les contrôleurs pharmaceutiques de l’État veilleront au respect du présent arrêté.

Les fabricants ne respectant pas le MRP ainsi calculé et les notes spécifiées seront tenus de déposer le montant surfacturé ainsi que des intérêts de 15 % par an (PA) à compter de la date d’augmentation du prix en plus d’une pénalité pouvant atteindre 100 % du montant surfacturé en vertu de les dispositions du DPCO -2013 lues avec la loi de 1955 sur les produits essentiels (CE).

Aucun fabricant, distributeur, détaillant ne doit vendre ces cinq dispositifs médicaux à un consommateur à un prix supérieur au prix révisé, tel que soumis dans le formulaire V, ou au prix indiqué sur l’étiquette du contenant ou de l’emballage de celui-ci, selon le moindre des deux.

Conformément au paragraphe 25 (3) du DPCO 2013, chaque détaillant, revendeur, hôpital et institution doit afficher la liste de prix et la liste de prix supplémentaire, tels que fournis par le fabricant, sur une partie bien en vue des locaux commerciaux de manière à être facilement accessible à toute personne souhaitant la consulter.

