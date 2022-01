L’industrie des télécommunications cherche à modifier les règles de l’emprise pour inclure des dispositions sur le «déploiement de petites cellules» pour la préparation à la 5G

La GSMA a prévu que les technologies 5G apporteront une contribution globale d’environ 450 milliards de dollars à l’économie indienne (0,6% du PIB d’ici 2040) et atteindront 88 millions de connexions 5G d’ici 2025.



L’industrie des télécommunications s’est battue pour la modification des règles de droit de passage (ROW) afin d’incorporer des dispositions sur le «déploiement de petites cellules», alors que l’Inde se prépare au déploiement de réseaux 5G futuristes.

L’organisme mondial de l’industrie des télécommunications, la GSMA, a prévu que les technologies 5G apporteront une contribution globale d’environ 450 milliards de dollars à l’économie indienne (0,6 % du PIB d’ici 2040) et atteindront 88 millions de connexions 5G d’ici 2025.

En termes simples, les petites cellules font référence à des nœuds d’accès radio à faible coût et à faible puissance, et le déploiement de « petites cellules » est considéré comme un élément essentiel des réseaux 5G.

La GSMA et la COAI (Cellular Operators Association of India) ont interrogé les entreprises parties prenantes en Inde pour examiner les défis sur le terrain et explorer des suggestions sur les mesures qui doivent être prises pour améliorer le déploiement des petites cellules.

L’enquête a révélé des problèmes, tels que l’absence d’un cadre réglementaire sur les petites cellules ; manque de disponibilité du backhaul ; et la mise en œuvre non uniforme des règles de l’emprise par les États et les organismes municipaux.

« Le besoin de petites cellules augmente avec le déploiement de la 5G… Il y a des défis à déployer la petite cellule… l’un des principaux défis est les autorisations ROW, il y a une mise en œuvre non uniforme du cadre politique dans les États et les territoires de l’Union, », a déclaré SP Kochhar, directeur général du COAI.

Kochhar s’exprimait lors d’un événement virtuel organisé par COAI et GSMA pour discuter du déploiement de petites cellules en Inde pour la préparation à la 5G.

Le rapport de la GSMA « Paver la voie à la préparation de la 5G en Inde : un guide pour une élaboration efficace des politiques sur le déploiement des petites cellules » publié jeudi a fait des suggestions, y compris un amendement aux règles de l’emprise pour incorporer des dispositions sur le déploiement des petites cellules et assurer une mise en œuvre uniforme des règles à travers les États, les territoires de l’Union et les organismes municipaux.

D’autres suggestions incluent la réduction des délais d’approbation pour les petites cellules à 15-30 jours avec un hochement de tête automatique après 30 jours (via des portails en ligne) ; l’utilisation efficace de la capacité de réserve sur les réseaux de transport existants ; et encourager le partage des infrastructures passives pour réduire les coûts.

« Comme mentionné précédemment, le déploiement de petites cellules et l’emprise contribuent de manière significative à l’amélioration de la connectivité à large bande du pays. Cela est susceptible d’attirer beaucoup plus d’IDE (investissements directs étrangers) dans un pays qui a déjà du mal avec de telles incitations en raison des faibles ARPU (revenus moyens par utilisateur) et des coûts réglementaires élevés », indique le rapport.

Cela permettrait également à l’Inde d’exploiter le potentiel de la 5G pour stimuler une reprise post-pandémique et contribuer aux efforts de l’Inde pour devenir une économie de 5 000 milliards de dollars.

Le rapport proposait des mesures, telles que l’adoption de procédures simplifiées et rationalisées pour les permis de construction/de mobilier urbain pour les petites cellules ; concevoir des normes pour faciliter l’acquisition de nouveaux sites et une plus grande transparence sur les actifs disponibles tels que les tours, les bâtiments et autres structures ; et un accès facile aux « meubles urbains » existants tels que les feux de circulation, les arrêts de bus et les réverbères.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.