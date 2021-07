L’industrie des télécommunications sous pression, les tarifs doivent augmenter, selon le président du groupe Bharti, Sunil Mittal

« Nous ne sommes jamais allés dans les bois du tout. Nous sommes une entreprise forte, nous sommes souvent sous-estimés dans notre détermination », a-t-il déclaré.

Le président du groupe Bharti, Sunil Mittal, a de nouveau souligné jeudi le stress énorme que traverse l’industrie des télécommunications tout en exhalant l’optimisme que le gouvernement ferait sûrement quelque chose pour l’améliorer afin que le rêve numérique du pays reste intact avec trois opérateurs en jeu. Mittal a également déclaré que les tarifs des télécommunications doivent augmenter et Bharti n’hésiterait pas à les augmenter, mais a ajouté qu’il ne peut pas le faire unilatéralement.

« Dire que l’industrie des télécommunications est en difficulté est un euphémisme. C’est dans une énorme quantité de stress. J’espère que le gouvernement, les autorités et le département des télécommunications se concentreront sur cette question et veilleront à ce que le rêve numérique de l’Inde reste intact grâce à la mise à disposition d’au moins trois opérateurs », a déclaré Mittal lors d’une interaction virtuelle avec des journalistes sur le lancement de 36 satellites par OneWeb, un société de communications par satellite dirigée par Bharti Global et le gouvernement britannique.

La déclaration de Mittal intervient juste un jour après que Vodafone Idea a de nouveau enregistré une perte importante de Rs 7 023 crore au cours du trimestre de janvier à mars et a déclaré qu’il existe une incertitude importante concernant sa capacité à poursuivre son exploitation.

Mittal a déclaré que le gouvernement était conscient du problème et que l’industrie espérait que le gouvernement agirait. « … comment ils le font et quel baume ils appliquent à ce secteur, il vaut mieux laisser cela au gouvernement et aux experts. Je ne sais vraiment pas ce qu’ils ont en tête, mais à la fin, je sais qu’ils sont inquiets et j’ai bon espoir que quelque chose se passe », a-t-il ajouté.

À une question sur l’augmentation des tarifs, Mittal a déclaré que le débat durait depuis longtemps car les tarifs actuels ne sont pas durables. “Nous avions un Arpu (revenu moyen par utilisateur) de Rs 220-230 avant l’arrivée de Jio et les gens consommaient 1 Go de données par mois… aujourd’hui, l’industrie est à Rs 140, nettement inférieure à ce qu’elle était il y a six ans et les gens consomment 15 Go par mois. Ce n’est tout simplement pas viable là où nous en sommes aujourd’hui », a-t-il déclaré.

Il a toutefois déclaré que l’industrie ne parlait pas d’augmentations massives des tarifs, mais souhaitait simplement franchir la barre des 200 Rs, qui sera toujours inférieure à six ans et que les gens peuvent toujours consommer 15 Go de données à un prix inférieur à six ans. Les personnes au bas de l’échelle peuvent toujours payer Rs 70-100, mais les utilisateurs finaux moyens à supérieurs, au lieu de payer Rs 250-300, peuvent payer Rs 350-400. «Combien de temps pouvez-vous continuer à vous entretuer… ramenez-le simplement aux anciens tarifs. Nous n’hésiterons pas à le faire mais cela ne peut pas être fait unilatéralement », a ajouté Mittal.

Il a dit que les 5 à 6 dernières années avaient été brutales et a souligné que les résultats sont visibles par tous. “Dix opérateurs ont fait faillite, deux ont fusionné… à bout de souffle en ce moment”, a déclaré Mittal, ajoutant que l’industrie doit être en bonne santé pour se lancer dans les services 5G et réaliser le rêve numérique de l’Inde.

Mittal a déclaré que Bharti Airtel avait levé des fonds en temps opportun et de manière adéquate, par le biais d’actions et d’obligations, et a affirmé que la société est fortement positionnée pour servir le marché dans les années à venir. « Nous ne sommes jamais allés dans les bois du tout. Nous sommes une entreprise forte, nous sommes souvent sous-estimés dans notre détermination », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, OneWeb, la société de communications par satellite en orbite terrestre basse (LEO), soutenue par Bharti Enterprises, a lancé avec succès 36 autres satellites pour marquer l’achèvement de sa mission « Five to 50 ». Avec cette étape importante, la société est en passe de fournir une connectivité à travers le Royaume-Uni, le Canada, l’Alaska, l’Europe du Nord, le Groenland et la région arctique.

Interrogé sur les plans indiens pour OneWeb, Mittal a déclaré que la société serait en mesure de vendre la majeure partie de la capacité en un an. “Les contrats seront avec les opérateurs mobiles, les autorités de défense, le département des forêts, les chemins de fer, les agences maritimes, de nombreuses discussions sont actuellement en cours, le marché reste important”, a déclaré Mittal. La tarification des services par satellite est forcément chère et c’est pourquoi OneWeb ne recherche pas des millions de clients.

