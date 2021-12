L’industrie du diamant de Surat, dirigée par les MPME, craint un impact sur les exportations dans un contexte de hausse des prix du diamant brut

Alors que les prix des diamants bruts ont augmenté de 25 à 30 % par carat, les prix des diamants taillés n’ont bondi que de 10 à 15 %. (Images : Pixabay)

Commerce, importation et exportation pour les MPME : L’industrie du diamant de Surat, dominée par les MPME, qui représenterait 90 pour cent du total mondial de la taille et du polissage des diamants bruts, s’attend à des défis liés aux exportations dans les mois à venir dans un contexte de hausse des prix des diamants bruts. La croissance des exportations de diamants taillés en provenance d’Inde a augmenté de 45% pour atteindre 2 560,27 millions de dollars en octobre 2021, contre 1 764,73 millions de dollars pour la période de l’année précédente, selon le Gem and Jewellery Export Promotion Council (GJEPC). Une augmentation de la demande d’outre-mer au cours des derniers mois avait par conséquent conduit à la hausse des prix des diamants bruts par les mineurs.

« Alors que la demande s’est rétablie après Covid, les besoins en matières premières ont augmenté et, par conséquent, les mineurs ont également augmenté les prix des matières premières. Des sociétés minières comme la société russe Alrosa et la société britannique Diamond Trading Company contrôlent environ 65 % de l’approvisionnement en matières premières. Lorsqu’ils augmentent le prix, les petits mineurs d’Afrique du Sud, du Congo, du Canada, d’Australie, etc., révisent également leurs prix. Actuellement, les unités diamantifères majoritaires à Surat sont des MPME », a déclaré à Financial Express Online Dinesh Navadia, président régional de GJEPC.

Alors que les prix des diamants bruts ont augmenté de 25 à 30 % par carat, les prix des diamants taillés n’ont bondi que de 10 à 15 %. La hausse majeure de la demande a été menée par les États-Unis.

« Les États-Unis sont le principal marché de consommation de diamants avec environ 65 % de part de marché dans le monde. Les gens préfèrent acheter davantage de bijoux en diamants aux États-Unis et avec la reprise de Covid, la demande a augmenté. Maintenant, si le défi actuel des prix du diamant brut persiste, il y aura un impact sur les exportations dans un à deux mois. C’est aussi parce que les prix des diamants taillés n’ont pas augmenté proportionnellement à ceux des diamants bruts. Même s’il y a une autre augmentation de 5% des prix des diamants bruts, il peut y avoir un impact », a ajouté Navadia.

Les exportations de diamants de l’Inde devraient dépasser la barre des 20 milliards de dollars au cours de cet exercice, contre environ 16,4 milliards de dollars de revenus au cours de l’exercice précédent. « Vers la seconde moitié du dernier exercice fiscal, la demande refoulée et les stimuli avaient stimulé la consommation de diamants et de bijoux aux États-Unis et en Chine, qui représentent environ 75 % des exportations indiennes de diamants taillés. Alors que la pandémie serait contenue en Chine et que les États-Unis ont vacciné environ 40% de sa population, la confiance des consommateurs s’est améliorée dans les deux pays », avait déclaré Crisil dans un communiqué en juin de cette année.

Selon les estimations de l’industrie, Surat compte environ 5 lakhs d’ouvriers travaillant avec environ 5 500 unités de coupe et de polissage. La hausse des prix avait également entraîné une réduction des heures de travail quotidiennes des travailleurs pour la taille et le polissage des diamants bruts alors que l’achat de diamants bruts diminuait.

« Les prix des diamants bruts ont augmenté de 25 à 30 % pour atteindre 17 000 roupies le carat. Désormais, en raison d’un stock moindre, les travailleurs n’ont pas de travail à temps plein. Bien que la demande dans les pays étrangers soit là et que nous ayons suffisamment de commandes en main, les prix des diamants taillés n’ont pas augmenté de la même manière que les prix des diamants bruts ont bondi. Je pense que les diamants polis n’ont augmenté que de 10 pour cent », a déclaré Jagdishbhai Khunt, vice-président de la Surat Diamond Association à Financial Express Online.

Les unités de polissage plus petites et à forte intensité de main-d’œuvre ont connu une migration de travail de 20 à 30% après la deuxième vague, a noté l’agence de notation Crisil. De plus, avant que la demande ne reprenne, l’industrie avait volontairement cessé d’importer des diamants bruts pour gérer les stocks alors existants qui s’étaient accumulés à mesure que les exportations de diamants taillés diminuaient pendant la période de Covid. « Nous avions maintenu une interdiction volontaire d’importer des diamants bruts pendant trois mois pour tirer le meilleur parti des stocks existants et les vendre après la chute de Covid », a ajouté Khunt.

