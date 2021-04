L’industrie du film Telugu frappe le disjoncteur sur la montée en puissance de Covid-19 après une belle course avec Krack et Vakeel Saab

Les choses ont commencé à s’améliorer pour l’industrie cinématographique Telegu en janvier lorsque des films comme Uppena, Krack, Jathi Ratnalu sont sortis et ont attiré les gens dans les salles même lorsque la pandémie était très présente mais que les restrictions ont été levées.

Après avoir battu quelques chiffres au box-office avec Krack et Vakeel Saab, l’industrie cinématographique telugu est de retour sur le dos alors que la récente flambée de cas de Covid dans le pays atténue l’esprit des cinéphiles à atteindre les salles de cinéma malgré les restrictions. Le Maharashtra a également fermé les volets des cinémas, des tournages télévisés et cinématographiques, suivi d’un verrouillage partiel de 15 jours face au nombre croissant de cas.

Comparé à d’autres industries cinématographiques, Telugu a été témoin d’une augmentation massive des affaires avec 100% d’occupation dans les cinémas, mais maintenant la deuxième vague de Covid-19 ayant son impact sur tous les États, une conjecture naturelle est que le gouvernement d’Andhra Pradesh et Telangana pourraient remonter à 50 pour cent d’occupation à nouveau. Les producteurs hésiteront également à sortir de grands films avec une autorisation d’occupation complète, DVV Danayya, qui est le producteur du drame multi-stars RRR de Rajamouli. Le film a un budget de Rs 400 crore et a de grands noms de Jbr NTR, ram Charan à Ajay Devgn.

Le tournage pour RRR est terminé mais les cinéastes n’ont pas l’intention de reporter la sortie du film au-delà du 13 octobre, a confirmé Danayya.

Les choses ont commencé à s’améliorer pour l’industrie cinématographique telugu en janvier lorsque des films comme Uppena, Krack, Jathi Ratnalu sont sortis et ont attiré les gens dans les salles même lorsque la pandémie était très présente mais que les restrictions ont été levées. La sortie de Vakeel Saab a attiré une pleine occupation même lorsque ce jour-là, des cas de lakh ont été signalés en Inde, a déclaré le producteur Tammareddy Bharadwaj, rétablissant le fait que de bons films constitueront une bonne collection même pendant une pandémie, a-t-il ajouté.

Dans les autres États du sud de l’Inde, le Kerala a maintenu la règle d’occupation de 50% après la réouverture des théâtres en janvier, les gouvernements du Karnataka et du Tamil Nadu ont autorisé les propriétaires de salles à autoriser l’occupation complète. Cependant, avec la recrudescence des cas, le gouvernement a dû retirer les ordres. L’Andhra Pradesh et le Telangana pourraient également devoir revenir à la règle des 50% si la hausse se poursuit.

Le producteur Bekkam Venugopal a déclaré que Vakeel Saab, qui a le potentiel de gagner 100 crores de roupies, ne rapportera plus que 80 crores de roupies et que même avec 50% d’occupation, les films qui s’étaient engagés seront publiés.

Pendant ce temps, les films avec de grandes stars comme l’histoire d’amour de Naga Chaitanya et Sai Pallavi et Tuck Jagadish de Nani en attente de sortie en avril ont été reportés en raison des cas croissants de Covid.

