L’industrie du jeu d’adresse en ligne demande une réglementation sur l’interdiction

Vendredi, le gouvernement du Karnataka a déposé le « projet de loi (amendement) sur la police du Karnataka, 2021 » devant l’assemblée visant à interdire les jeux ou les paris en ligne dans l’État avec une peine d’emprisonnement maximale de trois ans et une peine pouvant aller jusqu’à Rs 1 lakh. Déposé par le ministre de l’Intérieur Araga Jnanendra, le projet de loi vise à “interdire les jeux en ligne, impliquant toutes les formes de paris ou de paris, y compris sous la forme de jetons évalués en termes d’argent payé avant ou après leur émission”. Il a interdit les moyens électroniques et la monnaie virtuelle, le transfert électronique de fonds dans le cadre de tout jeu de hasard ». Le projet de loi concerne l’industrie naissante mais en développement rapide des jeux d’adresse en ligne (OSG) alors qu’un nombre croissant de licornes basées au Karnataka émergent de ce secteur. « Le secteur OSG a fortement contribué financièrement à l’économie indienne, même pendant une période de ralentissement sans précédent et devrait en outre générer des revenus de plus de 3 milliards de dollars d’ici 2025. La décision du gouvernement du Karnataka de déposer le Karnataka Police (Amendment) Compliance Act, 2021 Act peut être considéré comme un revers à la réputation de l’État d’être un centre technologique et une capitale de démarrage », a déclaré Roland Landers, PDG de la All India Gaming Federation.

Pour donner une perspective, la Cour suprême a déjà rendu un verdict en faveur de l’industrie OSG cette année, déclarant que les jeux d’adresse ne sont pas des jeux de hasard, et que l’offre de jeux d’adresse est une activité légitime protégée par la Constitution indienne. Ce verdict a été réitéré à plusieurs reprises par diverses hautes juridictions, y compris la Haute Cour du Karnataka.

Le jeu basé sur les compétences ne peut pas être comparé au jeu, et l’interdiction n’est pas une solution. Le cadre réglementaire indien a clairement différencié les jeux d’adresse et les jeux de hasard en Inde, a déclaré Vikramajit Sen, ancien juge de la Cour suprême et ancien juge en chef de la Haute Cour du Karnataka. « Les jeux de hasard sont considérés comme des jeux de hasard car ils impliquent de la chance plutôt que des compétences et sont donc expressément interdits par la loi, dans laquelle les jeux d’adresse sont considérés comme légaux dans la plupart des États, y compris numériques et en ligne. Le secteur a besoin du soutien des gouvernements des États pour promouvoir les initiatives en faveur du jeu responsable », a-t-il ajouté.

Le projet de loi interdira également les jeux comme les échecs en ligne, le tir à l’arc, les jeux de quiz en ligne, d’autres jeux indiens, toutes les versions numériques des sports traditionnels, y compris les jeux inclus dans les jeux asiatiques et les séries virtuelles olympiques. Dans le contexte des Jeux asiatiques annonçant que 24 médailles seront décernées pour l’Esports lors de l’édition de l’année prochaine, cette loi peut être très problématique pour les joueurs de jeu professionnels car cela peut affecter les moyens de subsistance et les revenus de ces joueurs vivant dans cet État.

Selon PK Misra, President Players’ Association – AIGF et ancien senior IAS, environ 10 à 12% de la communauté indienne des joueurs est basée au Karnataka, et beaucoup de ces joueurs qui rivalisent au niveau international craignent non seulement pour leurs moyens de subsistance, mais aussi leur capacité à poursuivre leurs rêves de devenir des joueurs professionnels sur des plateformes internationales. « Cette décision affectera le secteur des jeux d’adresse en ligne, mettant fin au droit des joueurs de gagner leur vie. La portée de cette loi n’est pas claire et nous craignons constamment que les moyens de subsistance des joueurs ne soient interdits à tout moment sans information ni dialogue préalable », a-t-il déclaré.

Plusieurs États, dont le Tamil Nadu, ont tenté d’interdire les jeux en ligne basés sur les compétences. Le mois dernier, la Haute Cour de Madras a rendu un jugement détaillé invalidant la loi du Tamil Nadu qui interdisait les jeux d’adresse en ligne, comme inconstitutionnelle. Le tribunal a précisé que toute restriction sur les jeux d’adresse, qu’ils soient en ligne ou hors ligne, doit être restreinte et que l’État devrait essayer de réglementer, au lieu d’interdire. Le HC a également déclaré que l’entrée 34 de la liste d’État en vertu de la constitution, d’où l’amendement du Karnataka tire son pouvoir, ne peut pas être utilisée pour réglementer les jeux d’adresse et ne peut être utilisée que pour interdire / réglementer les jeux de hasard.

