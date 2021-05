L’industrie du jeu vidéo est passée par GME Stock

Détaillant de jeux vidéo GameStop (NYSE:GME) a été l’un des stocks les plus couverts cette année. Alimenté par la compression courte de Reddit, l’action GME s’est transformée en un «stock meme». Cependant, l’intérêt à court terme s’est maintenant largement évaporé et il est temps pour lui de faire ses preuves. Son élan vers un modèle de commerce électronique nécessite une approche à multiples facettes, ce qui semble peu probable à ce stade.

L’action GME a été l’une des actions les plus vendues de l’histoire, passant de 17 $ au début de l’année à 483 $ en février. En conséquence, la dynamique de l’action s’est considérablement ralentie au cours des deux derniers mois.

Ryan Cohen, co-fondateur du géant du commerce électronique de produits d’origine animale Moelleux (NYSE:CHWY), est le fer de lance de la transformation de l’entreprise vers le titan du commerce électronique. La société a bien maîtrisé sa dette, mais elle aura besoin d’investissements massifs en capital pour soutenir ses efforts de commerce électronique.

De plus, même après une exécution réussie, il fait face à une immense concurrence de la part des développeurs propriétaires et tiers qui cherchent à éliminer les intermédiaires et à élargir leurs marges. Cela étant dit, regardons la myriade de défis auxquels GameStop est actuellement confronté.

L’essor du commerce électronique dans les jeux

La livraison de jeux vidéo aux consommateurs est très différente du passé. Désormais, les jeux vidéo peuvent être téléchargés en un clic et des vitesses Internet rapides signifient qu’ils peuvent être téléchargés en quelques minutes. Par conséquent, ces changements séculaires ont paralysé le modèle commercial de GameStop, reposant principalement sur les ventes physiques.

GameStop prévoit de rationaliser ses activités en fermant des magasins et en allouant des ressources pour optimiser son empreinte produit. De plus, pour étoffer la logistique, il a loué une installation de 700 000 pieds carrés qui devrait servir de centre de distribution.

En outre, il existe également un risque considérable pour les marges, car les frais de transport et la logistique, ainsi que les frais de traitement des paiements en ligne, pèseront lourdement sur les marges brutes de l’entreprise. Cela ne signifie pas pour autant qu’il ne peut pas rivaliser sur le marché. Offrir des avantages et des privilèges tout en utilisant l’analyse de données, l’optimisation des moteurs de recherche, les médias sociaux et d’autres éléments pourrait donner à GameStop un avantage.

Stock GME: Image de marque

L’un des principaux points d’interrogation entourant GameStop à l’heure actuelle est l’image de marque. Il a rendu célèbre le terme stock meme, qui décrit un stock dont la valeur a grimpé en flèche principalement en raison des médias sociaux plutôt que de ses fondamentaux.

Cependant, même avant cela, la communauté en ligne se moquait de ses offres «low-ball» sur les échanges. En outre, il a souvent lié son inventaire de consoles à des offres groupées volumineuses, qui contiennent généralement des accessoires indésirables.

Reconnaissant le besoin de changement, GameStop investit massivement dans l’optimisation de ses chaînes d’approvisionnement, la rationalisation des modèles d’exploitation, l’amélioration des capacités d’exécution et le recrutement de nouveaux talents. À la fin du mois d’avril, elle avait levé 551 millions de dollars grâce à une offre sur le marché pour élargir sa base de ventes numériques. Alors que sa transformation se poursuit, attendez-vous à davantage d’augmentations de capitaux et d’offres sur le marché.

The Bottom Line sur GME Stock

GME Stock a été sur un tour de montagnes russes depuis le début de l’année et reste l’un des investissements les plus discutés sur le marché. Maintenant que l’écran de fumée a été emporté par la pression courte, l’accent est mis sur les fondamentaux de l’action.

La pression du PDG Ryan Cohen pour un modèle de commerce électronique prédominant pour l’entreprise est impérative pour le moment. Cependant, son exécution compte tenu en particulier de la dynamique de l’industrie du jeu est une autre histoire. Je pense que c’est une route difficile pour GameStop dans sa tentative de donner une nouvelle vie à son entreprise. Par conséquent, évitez les stocks de GME à ces niveaux.

