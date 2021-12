L’industrie du jute subit une perte de Rs 1 500cr au milieu de la crise des matières premières : Sources

Le gouvernement Narendra Modi avait, en novembre, approuvé des normes de réservation pour l’utilisation obligatoire de sacs de jute dans les emballages pour l’année de jute 2021-22.



Le secteur du jute a subi une perte théorique de 1 500 crores de roupies en raison de la dilution de 4,81 lakh de balles de jute commandées en faveur de matières plastiques pour les emballages de céréales alimentaires au cours de la saison en cours, ont déclaré dimanche des sources de l’industrie.

La dilution a été observée malgré le soutien du Centre et du gouvernement de Mamata Banerjee au Bengale occidental, un important État producteur de jute, ont-ils déclaré.

« En novembre et décembre, il y a eu une dilution de 4,8 lakh de balles de sacs de jute car les meuniers n’étaient pas en mesure de fournir cette quantité de matériel d’emballage. Cela a entraîné une perte estimée à 1 500 crores de roupies », a déclaré une source de l’industrie à PTI.

Le gouvernement Narendra Modi avait, en novembre, approuvé des normes de réservation pour l’utilisation obligatoire de sacs de jute dans les emballages pour l’année de jute 2021-22.

Les normes prévoient une réserve de 100 pour cent de céréales vivrières et de 20 pour cent de sucre à emballer obligatoirement dans des sacs de jute.

Le Centre a décidé de protéger les intérêts des producteurs nationaux de jute brut, après que le gouvernement du Bengale occidental lui ait demandé de ne pas diluer l’ordre d’emballage obligatoire, a déclaré une autre source de l’industrie.

Cependant, le Comité consultatif permanent sur l’emballage des céréales alimentaires dans des sacs de jute avait recommandé la dilution de la commande.

« Le PM et le CM ont apporté un soutien total, mais le problème réside dans le prix plafond du jute brut qui est le principal goulot d’étranglement pour augmenter la production du matériau d’emballage », a déclaré un meunier sous couvert d’anonymat.

Élaborant sur le problème auquel sont confrontées les filatures, a-t-il déclaré, le prix du marché en vigueur pour le jute brut est d’environ 7 200 roupies par quintal, tandis que le bureau du commissaire du jute avait imposé un prix plafond de 6 500 roupies par quintal pour l’approvisionnement en matière première pour les filatures.

« Nous ne sommes pas en mesure d’acheter la matière première au prix fixe, et donc la production et l’approvisionnement des sacs en toile de jute ont été entravés », a-t-il déclaré.

Les filatures de jute étaient censées fournir 2,50 balles de lakh de sacs en novembre et 2,31 balles de lakh en décembre, mais elles ne l’ont pas fait car il y avait un chaos sur le marché à propos de la fixation du prix du jute brut, ont indiqué les sources.

L’achat annuel total de sacs de jute par le Centre et les agences d’État est d’environ Rs 12 000 crore.

Actuellement, le prix courant d’une balle de sacs de jute (1 balle équivaut à 500 sacs de jute) est d’environ 31 000 roupies.

Indian Jute Mills Association a révisé son engagement d’approvisionnement de 16,25 balles de lakh à 13,5 balles de lakh pour la saison de commercialisation de Rabi 2022-2023, car les problèmes de matières premières peuvent affecter davantage la production des moulins, ont indiqué les sources.

Le Jute Commissioner’s Office, cependant, a apaisé la crainte de toute crise et a souligné qu’il n’y avait pas de pénurie dans la production.

Le gouvernement a déjà commencé à acheter des sacs de jute pour les cultures de Rabi, mais il y avait un arriéré de 3 balles de lakh, qui devaient être fournies pour la saison Kharif avant le 1er novembre, a déclaré un responsable de l’IJMA.

Au cours de la saison 2022-2023, les meuniers peuvent fournir jusqu’à 28,5 balles de lakh, tandis que les besoins annuels totaux en sacs de jute du gouvernement seront d’environ 45,88 balles de lakh, dont 26,8 balles de lakh sont destinées au riz et 19,08 balles de lakh pour le blé, ils mentionné.

Selon un comité d’experts, la production de jute brut est fixée à 85-90 balles de lakh au cours de l’année. Les filatures de jute devraient consommer 70 balles de lakh, tandis que la consommation industrielle serait d’environ 10 balles de lakh et les exportations devraient être de deux balles de lakh.

