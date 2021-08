L’industrie du matériel informatique et des logiciels maintient l’activité d’embauche dans une zone positive

En termes d’emplacements, Bengaluru, Pune et Chennai ont indiqué une forte demande de talents.

L’activité de recrutement a maintenu sa dynamique de croissance en juillet, tirée par l’industrie du matériel informatique et des logiciels. Le secteur a enregistré une augmentation de 39 % en glissement annuel des embauches de professionnels le mois dernier (juillet 2021 contre juillet 2020), selon l’indice Monster de l’emploi (MEI) publié jeudi.

La banque, les services financiers et les assurances (BFSI) et le transport maritime sont les autres secteurs qui ont affiché une croissance décente des embauches, l’activité de recrutement en ligne affichant respectivement une croissance de 32 % en glissement annuel et de 31 % en glissement annuel en juillet.

En termes d’emplacements, Bengaluru, Pune et Chennai ont indiqué une forte demande de talents.

Bengaluru a enregistré une augmentation significative de 57% en glissement annuel des offres d’emploi en juillet, suivie de Pune avec une croissance de 35% en glissement annuel des offres d’emploi le mois dernier. Chennai a affiché une augmentation de 29% en glissement annuel des publications au cours de la période. Kolkata, Jaipur et Baroda, cependant, ont continué à faire face à des défis dans l’activité d’embauche.

« Alors que l’impact mondial de la pandémie et de ses variantes continue d’être observé, il est encourageant de noter que la demande d’embauche a augmenté de 10 % au cours des trois derniers mois. Les données de l’indice indiquent que par rapport à juin 2021, juillet 2021 a connu une croissance mensuelle globale notable de 4% des embauches. Dans l’ensemble, les offres d’emploi se sont également améliorées de 8% en glissement annuel (juillet 2021 contre juillet 2020), indiquant une perspective toujours optimiste pour les mois à venir », a déclaré Monster.com dans un communiqué.

Les offres d’emploi dans le secteur des voyages et du tourisme battu par Covid ont connu une forte augmentation d’un mois sur l’autre en juillet à 16%, car les sites touristiques ont rouvert et la reprise des vaccinations a encouragé les gens à voyager. Des secteurs tels que le gouvernement/le bloc d’alimentation/la défense et les médias et le divertissement ont connu une baisse de l’activité d’embauche d’un mois à l’autre, selon l’indice. Les fonctions de soins de santé ont étonnamment connu une baisse de 21% des offres d’emploi en glissement annuel en juillet. «Ceci malgré le pic d’embauche que le secteur a connu immédiatement après l’assouplissement du verrouillage en juin 2020. Alors qu’il y a eu une augmentation des besoins en travailleurs de la santé pendant le pic de Covid-19 (juin-juillet 2020), ainsi qu’une demande accrue des sociétés de recherche pharmaceutique pendant le développement du vaccin, cette demande a par la suite glissé et une tendance fluctuante a été observée conformément à l’évolution de la situation de Covid-19 », a déclaré la société.

Sur une base mensuelle globale, les données relatives à l’emplacement indiquent qu’il n’y a eu aucune baisse des offres d’emploi dans les villes surveillées par l’indice.

Sekhar Garisa, PDG de Monster.com, a déclaré que les emplois dans des secteurs tels que la technologie et l’informatique sont en plein essor alors que les entreprises se présentent pour renforcer leur habilitation technologique et améliorer l’efficacité de la main-d’œuvre. « Bien que certaines industries se portent mieux que d’autres, nous pouvons être confiants de voir une amélioration dans les mois à venir, étant donné les campagnes de vaccination actives actuellement en cours. L’activité d’embauche, ainsi que l’économie en Inde, sont en voie de guérison, car la reprise sectorielle est en cours au cours des deux derniers mois », a ajouté Garisa.

