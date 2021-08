L’industrie du tissage à la main incarne la collaboration, la coopération et l’inclusion : président de KVIC

Les secteurs du khadi et des métiers à tisser ont le potentiel de créer le maximum d’emplois dans les zones géographiques les plus reculées de ce pays. (Source de la photo : IE)

Par VK Saxena

Le mois d’août marque le début des festivités alors que le pays célèbre le jour de l’indépendance, le nouvel an parsi, Onam, Raksha Bandhan et Janmashtami ce mois-ci. Dans le dernier épisode de son émission de radio Mann ki Baat le 25 juillet, le Premier ministre Narendra Modi a lancé un appel fervent pour célébrer également la Journée nationale du métier à main le 7 août, qui commémore le mouvement Swadeshi, chérit l’artisanat indien et célèbre les tissages colorés. de l’Inde.

Lorsqu’un artisan dirige son métier à tisser, il produit non seulement un morceau de tissu, mais exprime également l’unité de l’ethnicité multicolore de l’Inde et crée la durabilité de l’économie rurale sur laquelle repose l’édifice d’une Inde autonome. Un morceau de tissu tissé par un artisan ouvre de vastes possibilités d’emploi pour un grand nombre d’ouvriers alliés engagés dans l’industrie du Khadi et du métier à tisser. Aucun autre secteur dans ce pays ne profite de la collaboration, de la coopération et de l’inclusion d’une telle ampleur que l’industrie du tissage à la main et en particulier le secteur Khadi. À juste titre, le Premier ministre Modi a assimilé le soutien à Khadi et au secteur des métiers à tisser à « Nation Building » et « service au public et à la nation ».

Un coup d’œil rapide aux fiches d’information suffit à donner une idée de l’ampleur du secteur indien des métiers à tisser et de sa contribution à l’économie rurale. Après l’agriculture, l’industrie du tissage à la main est la deuxième plus grande source d’emploi dans l’Inde rurale, fournissant des emplois à près de 50 lakhs. L’Inde contribue à près de 95 % du tissu tissé à la main dans le monde. Plus de 70 pour cent des tisserands Khadi et des métiers à tisser à la main et des travailleurs alliés sont des femmes et, par conséquent, une clé pour l’autonomisation des femmes. La campagne des régions de l’Est et du Nord-Est de l’Inde compte plus de 50 % du nombre total de tisserands et le métier à tisser est également la seule source de subsistance pour un grand nombre de populations tribales résidant dans le Madhya Pradesh, Chattisgarh, Maharashtra, Orissa, Jharkhand et dans les états du NE.

En outre, les secteurs de Khadi et de métiers à tisser ont le potentiel de créer le maximum d’emplois dans les zones géographiques les plus reculées de ce pays – l’île de Bali dans les Sunderbans, Chullyu et Tawang dans l’Arunachal Pradesh, Kaziranga dans l’Assam, Likir et Kargil dans le Leh-Ladakh, Kutch dans le Gujarat et beaucoup plus d’endroits – où aucune agence gouvernementale n’a jamais pu atteindre depuis l’indépendance.

Des volumes peuvent être écrits sur les variétés pures de tissus fabriqués par Khadi et des artisans tissés à la main – de la mousseline ultra-fine du Bengale occidental à l’exquis Pashmina du Jammu-et-Cachemire, de la soie Eri et Muga du nord-est au Kanjivaram du sud, de la Patola du Gujarat à Ponduru d’Andhra Pradesh et de Matka et Tassar Silk du Bihar à Paithani du Maharashtra.

Il est cependant de la responsabilité collective de chaque Indien de maintenir cette immensité et cette multidimensionnalité du secteur indien des métiers à tisser. De simples applaudissements ne feraient aucune différence dans la vie de nos tisserands, mais la condescendance de leurs métiers ferait certainement l’affaire. Nous devons apprendre des pays étrangers où les gens ont popularisé leurs produits locaux pour en faire les principales marques du monde.

Le voyage de la marque de luxe Mont Blanc a commencé à partir d’un petit village en Allemagne et alimenté par le soutien local, a traversé les frontières de l’Allemagne et de l’Europe pour devenir une marque mondiale. La Suisse fabrique les meilleures montres artisanales au monde. De même, les artisans indiens produisent la soie la plus fine du monde. Chaque état du comté a un tissage particulier. Pashmina Shawls of J&K, Lippan Kaam of Kutch, l’art Madhubani du Bihar, l’art tribal Gond du Madhya Pradesh, Phulkari of Punjab, l’artisanat du bambou du Nord-Est et l’artisanat du marbre et de la pierre du Rajasthan ne sont que quelques-uns des métiers du patrimoine avec un immense potentiel mondial. Le besoin est de se faire entendre pour notre artisanat local et de ne pas hésiter à le condescendre.

Et pendant que les gens font leur part, des mesures concrètes telles que la sécurisation des étiquettes IG, l’enregistrement des marques et des brevets pour les produits uniques par les autorités gouvernementales garantiraient la protection des marques locales indiennes, comme l’a fait la Commission Khadi au cours des 7 dernières années. Ceci est crucial pour empêcher l’imitation chinoise de l’artisanat indien qui a porté un coup sévère aux artisans du tissage à la main.

La revitalisation du marché devient une exigence lorsque la productivité augmente. Chez Khadi, nous nous sommes donné pour mission de renforcer la commercialisation des produits Khadi dans des milliers de nos points de vente ainsi que via le portail électronique pour nous connecter à une plus grande base de consommateurs. De même, nous devons libérer le potentiel de marché de l’ensemble du secteur des métiers à tisser pour assurer un revenu juste et stable aux artisans.

Soutenir les entrepreneurs locaux, artistes, artisans, tisserands devrait nous venir naturellement. Le festival de Raksha Bandhan approche à grands pas. Cette année, engageons-nous à soutenir deux sœurs – une dans votre famille et l’autre, qui tisse le tissu de « l’autonomie » dans un coin reculé du pays. Ce festival nous permet d’acheter des produits Khadi ou tissés à la main pour donner de l’amour à une sœur et créer des moyens de subsistance pour l’autre.

(L’auteur est président de la Khadi & Village Industries Commission. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

