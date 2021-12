L’industrie hôtelière en mode alerte face à la menace Omicron

Industrie hôtelière indienne, variante Omicron menaçante, gouvernement britannique, tourisme et hôtellerie indiens.

L’industrie hôtelière indienne, battue par la pandémie, est en mode d’alerte mais ne panique pas encore face à la variante Omicron menaçant de faire dérailler les perspectives d’activité de la saison des vacances d’hiver, selon les acteurs de l’industrie. Avec des États imposant des restrictions sur les rassemblements pour les célébrations de Noël et du Nouvel An, les hôteliers et les restaurateurs envisagent cependant d’éventuelles annulations de réservations même s’ils espèrent un certain soutien du gouvernement comme ce que le gouvernement britannique a fait pour l’industrie là-bas.

Aashish Gupta, PDG de la Fédération des associations indiennes du tourisme et de l’hôtellerie (FAITH), a déclaré qu’il existe une incertitude au sein de l’industrie quant à l’impact de la variante Omicron avec différentes entrées provenant de différents endroits concernant sa gravité et sa vitesse de propagation.

« La première scène est que tout le monde est en mode alerte mais il n’y a pas de mode panique car l’information elle-même ne crée pas de panique. L’information est comme une attente », a déclaré Gupta à PTI. Qualifiant la situation de dynamique, a-t-il déclaré en termes de réservations autour de Noël et du Nouvel An, il n’y a pas encore beaucoup d’annulations car « l’information ne crée pas ces états de panique ».

« Si les informations changent du jour au lendemain, au cours des prochaines 24 heures à 48 heures, puis toute l’action autour des vacances et du Nouvel An changera immédiatement. Tout d’un coup, vous verrez un peu d’annulation. Donc, tout le monde est très alerte. Il s’agit d’attendre et de surveiller la situation », a-t-il déclaré.

Commentant les États qui imposent des restrictions aux rassemblements de masse pour Noël et le Nouvel An à la suite de l’émergence de la variante Omicron, Gupta a déclaré que les gouvernements avaient mis des plafonds en fonction des informations dont ils disposaient et que l’industrie hôtelière serait d’accord, mais « en fait, il mettra un frein à leurs affaires ».

Si les plafonds entourant les célébrations du nombre de personnes qui se rassemblent à travers le pays, a-t-il déclaré, « les affaires et les projets que tout le monde attendait depuis près de 20 mois seront vraiment touchés ». Le vice-président de la Fédération des associations d’hôtels et de restaurants de l’Inde (FHRAI), Gurbaxish Singh Kohli, a déclaré qu’il y avait déjà eu un impact avec les États imposant des restrictions sur le nombre de personnes pouvant se rassembler.

« Ceux-ci peuvent avoir un impact très énorme, car la semaine dernière, nous avons assisté à une résurgence, une sorte d’espoir de survie », a-t-il déclaré, ajoutant « Omicron est là et nous sommes vraiment confus quant à ce qui va se passer ».

En ce qui concerne les réservations de chambres d’hôtel, cela n’a jamais augmenté. Il n’y avait que 30% d’occupation et il n’y a aucun ramassage, a-t-il déclaré.

Cherchant l’aide du gouvernement pour le secteur, il a déclaré que le gouvernement britannique avait déjà annoncé un paquet de 1 milliard de livres pour l’industrie là-bas, mais en Inde « il n’y a pas de telle ou une fraction d’annonce ici ». Déplorant le manque de soutien du gouvernement, il a déclaré: « Le peu que nous attendions avec impatience est à nouveau perdu ».

À la suite de l’émergence de la variante Omicron, l’Autorité de gestion des catastrophes de Delhi (DDMA) a demandé aux magistrats de district de s’assurer qu’aucun rassemblement de Noël et du Nouvel An n’ait lieu dans la capitale nationale, bien que les restaurants et les bars soient autorisés à fonctionner jusqu’à 50 p. 100 de la capacité d’accueil, tandis que les rassemblements liés au mariage sont autorisés avec un maximum de 200 personnes présentes.

La Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) a également déclaré qu’une autorisation préalable est désormais obligatoire pour tout programme ou événement auquel participent 200 personnes ou plus. Les salles couvertes peuvent fonctionner à 50 % de leur capacité totale, tandis que les salles à ciel ouvert ne fonctionneront qu’à 25 % de leur capacité totale.

De même, le gouvernement du Karnataka a interdit les fêtes ou les rassemblements de masse dans l’État du 30 décembre au 2 janvier, bien que les clubs et les restaurants ne soient autorisés à avoir que 50% de la capacité.

