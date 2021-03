L’industrie immobilière demande plus de soutien pour les locataires et les propriétaires

Le gouvernement a annoncé une nouvelle extension de l’interdiction des expulsions et l’obligation pour les propriétaires de fournir des délais de préavis de six mois. Qu’est-ce que cela signifie pour les propriétaires et les locataires?

Le 10 mars, le secrétaire au Logement, Robert Jenrick, a annoncé une nouvelle extension de l’interdiction des expulsions. En outre, l’obligation pour les propriétaires de donner des délais de préavis d’expulsion de six mois aux locataires a également été prolongée jusqu’à au moins la fin du mois de mai. Cela signifie que la plupart des locataires qui reçoivent un préavis pourront maintenant rester dans leur logement au moins jusqu’au mois de décembre.

Le secrétaire au logement a déclaré: «Il est juste que, alors que nous avançons dans la feuille de route, nous nous assurons que les entreprises et les locataires continuent d’être soutenus.»

En Angleterre, l’interdiction initiale des expulsions forcées par huissier a été introduite au début de la pandémie COVID-19. Les prolongations ont précédemment repoussé la date de fin au 31 mars 2021. Avec la nouvelle prolongation, l’interdiction des expulsions sera en place jusqu’à la fin du mois de mai.

Il existe des exemptions pour les audiences du tribunal d’expulsion. Cela comprend les arriérés de loyer extrêmes, les comportements antisociaux, l’occupation illégale, les fausses déclarations et le décès du locataire. Les cas les plus graves sont classés par ordre de priorité.

Quand les mesures diminueront-elles?

Dès le début du mois de juin, le gouvernement envisagera la meilleure façon de s’éloigner des protections d’urgence. Cela prendra en compte les conseils de santé publique et la feuille de route. Cela signifie également que les restrictions sur les reprises pourraient commencer à diminuer à partir du 1er juin.

Ben Beadle, directeur général de la National Residential Landlords Association (NRLA), déclare: «Nous nous félicitons de la clarification selon laquelle les mesures d’urgence sur le marché de la location seront progressivement supprimées parallèlement à la feuille de route globale pour l’élimination des restrictions de verrouillage.»

«Cela dit, la prolongation supplémentaire de l’interdiction de reprise de possession ne fera rien pour aider ces propriétaires et locataires financièrement touchés par la pandémie. Compte tenu du consensus intersectoriel sur la nécessité de faire face à la crise de la dette des loyers, cela suggère que le gouvernement n’est pas disposé à écouter les voix des personnes les plus touchées. »

Arriérés de loyer dus au COVID-19

L’interdiction d’expulsion a fourni à des milliers de locataires une stabilité indispensable tout au long de la pandémie. Certains dans l’industrie estiment que les locataires et les propriétaires n’ont pas reçu suffisamment de soutien. Il y a eu des appels au gouvernement pour qu’il fournisse une enveloppe financière pour aider les locataires à rembourser les arriérés de loyer dus à la pandémie.

Même si la majorité des locataires ont pu suivre les paiements de loyer, certains ont des difficultés. Un précédent sondage effectué par la NRLA a montré qu’une majorité écrasante de locataires et de propriétaires travaillaient ensemble. Cependant, si un locataire est incapable de payer le loyer, les propriétaires pourraient également se retrouver en difficulté financière.

Un soutien à long terme est nécessaire

Pour cette raison, de nombreux acteurs du secteur immobilier estiment que le soutien supplémentaire doit être résolu afin de mieux aider les deux parties. Les gouvernements d’Écosse et du Pays de Galles offrent des prêts aux locataires en difficulté. Beaucoup demandent à l’Angleterre de faire de même.

Timothy Douglas, directeur des politiques et des campagnes de Propertymark, commente: «Alors que l’impact du COVID-19 continue de peser avec l’endettement des ménages et les taux de chômage en hausse, nous restons préoccupés par la façon dont les locataires éviteront les futurs arriérés de loyer et les propriétaires resteront incités à rester le marché.