L’industrie indienne de la FIV sur une trajectoire de croissance ferme pour devenir la capitale mondiale de la FIV

Par Vinesh Gadhia

Le 25 juillet est célébré comme la Journée mondiale de la FIV à travers le monde pour commémorer l’essence et l’importance de la FIV dans le traitement de l’infertilité. Cette année, cela fait 43 ans que le premier bébé FIV, Louise Brown, est arrivé sur la scène comme une lueur d’espoir, changeant à jamais l’histoire de la médecine contre l’infertilité.

La recherche estime que depuis lors, 9 millions de bébés sont nés grâce à la technique de FIV dans le monde entier. Si l’on met en perspective, c’est toute la population d’une mégapole comme New York que la FIV a contribué à créer.

On suppose généralement que le deuxième bébé FIV est né 67 jours plus tard en Inde sous le nom de Kanupriya Agarwal. . Comme il peut sembler impropre, il n’en reste pas moins que l’Inde, la deuxième nation la plus peuplée du monde, est en train de grimper rapidement le tableau mondial de l’infertilité.

Les rapports montrent que l’Inde connaît un lourd fardeau d’infertilité, avec environ 30 millions de couples en âge de procréer souffrant d’infertilité à vie. En 1990, l’indice synthétique de fécondité (ISF), qui est le nombre moyen d’enfants qui naîtraient d’une femme si elle présentait le schéma de fécondité actuel tout au long de sa période de reproduction (18 à 49 ans), était de 3,9 et en 2020 il avait tombé à 2,0 pour les couples indiens.

Les facteurs cliniques, les facteurs raciaux et ethniques ainsi que des problèmes tels que l’âge médian plus long pour la planification familiale et un mode de vie malsain sont considérés comme les principaux contributeurs à l’augmentation de l’infertilité nationale.

Même avec les chiffres de l’infertilité en Inde qui se profilent à 30 millions, à peine 1% des couples s’enregistrent pour une intervention de FIV. Les autres sont incapables ou choisissent de ne pas opter pour un traitement médical pour diverses raisons, notamment le manque de sensibilisation, le manque d’accès, les appréhensions de l’abordabilité, etc.

Grâce aux 1750 cliniques et hôpitaux de FIV actuellement opérationnels, l’Inde effectue en moyenne 250 000 cycles par an, une concentration importante étant effectuée dans les villes métropolitaines. Le pays a besoin d’environ 600 000 cycles pour répondre adéquatement à la demande et résoudre son problème d’infertilité. Bien que l’industrie ait besoin d’augmenter son mécanisme de livraison pour répondre aux besoins de 600 000 cycles, elle doit également diversifier ses services vers des villes plus larges et répondre à un large éventail de patients. Actuellement, les 8 premières villes, à savoir Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai, Bengaluru, Hyderabad, Ahmedabad et Pune, représentent 55% des cycles de FIV par an.

L’industrie indienne de la FIV est un marché potentiel de 12 millions de dollars US qui croît à un TCAC stable de 20% d’une année sur l’autre (YoY). Dans l’univers des prestataires de services de FIV, les cliniques de FIV représentent 16%, parmi lesquelles les cliniques détenues par des chaînes organisées représentent 3%, et ces centres représentent 30% à 32% du total des cycles annuels.

Bien que l’Inde ait peu de cliniques appartenant à des médecins de classe mondiale qui soient des entreprises prospères, ce sont en grande partie les cliniques soutenues par l’EP qui sont les mieux équipées pour servir les patients de la meilleure manière. Ces cliniques ont un meilleur accès aux fonds pour le déploiement d’une technologie révolutionnaire, des équipements les plus récents, la recherche ou l’utilisation de licences, de meilleures ressources humaines, etc.

Les chaînes mondiales de fertilité offrant des traitements super spécialisés, propulsées par leur désir d’offrir les mêmes normes de service d’or à l’échelle mondiale, deviennent lentement la marque des normes de service en Inde.

Un obstacle majeur qui empêche les couples nécessiteux d’envisager la FIV est leur idée fausse sur l’abordabilité du service. Le problème de l’abordabilité est perçu et non réel, car l’Inde offre le coût de FIV le plus bas avec un traitement global au pair. Aux tarifs en vigueur de 2 000 à 2 500 USD par cycle, le traitement est disponible et viable même pour la classe moyenne démographique.

Cependant, le plus grand obstacle à l’acceptation du traitement de FIV est le manque de sensibilisation et d’accès. Pour nous assurer qu’en tant qu’industrie, nous sommes mieux équipés pour aider nos compatriotes indiens à réaliser leur rêve de parentalité, nous exhortons les régulateurs et les autorités gouvernementales à reconnaître l’infertilité au même niveau que d’autres maladies comme le diabète, les maladies cardiaques, etc. Cette étape contribuera à éliminer la stigmatisation associée. et encouragez les conversations ouvertes qui auront un impact considérable sur le changement social, qui à son tour transformera notre société.

(L'auteur est le PDG (Opérations en Inde), ART Fertility Clinics.

