L’industrie indienne des FIA connaît une croissance robuste malgré la pandémie et cela pourrait n’être que le début

Nikhil Kamath, co-fondateur, Zerodha et True Beacon

Par Nikhil Kamath

L’industrie des fonds d’investissement alternatifs (FIA) en Inde a résisté à l’épreuve du temps au cours des 9 dernières années. Introduit en 2012 par le Securities Exchange Board of India (SEBI), l’objectif du régulateur de marché était d’injecter de la sophistication dans les marchés boursiers pour les investisseurs ayant les poches profondes et ayant en même temps un ensemble d’objectifs différent, par rapport à une moyenne investisseur indien. Cela dit, je pense que l’industrie a beaucoup à rattraper par rapport à ses pairs mondiaux.

Parlant de la pandémie, l’espace AIF indien a fait preuve d’une résilience impressionnante lors du dramatique krach boursier de l’année dernière. Au cours de l’exercice clos le 31 mars 2021, les investissements dans la catégorie III ont augmenté de 3 %, avec la meilleure performance de 9 % au dernier trimestre. Il va sans dire que le krach pandémique du coronavirus a renforcé le besoin de protection du capital parmi les acteurs du marché. La volatilité des marchés et l’incertitude de la vie sont en général décourageantes pour la psyché humaine.

Pour regarder cela objectivement, il y a des vents contraires et des vents arrière visibles pour l’industrie, à l’avenir. En partant des vents contraires, l’un des principaux points douloureux est la structure de frais opaque des maisons de fonds existantes. Le modèle de frais n’est pas aligné sur le client et est structuré d’une manière qui a tendance à réduire l’effet cumulatif des investissements effectués. Compte tenu de la taille moyenne des billets d’un véhicule AIF, perdre une composition décente est largement inefficace pour un investisseur. Deuxièmement, le plafond du nombre maximum d’investisseurs qu’un fonds peut avoir est également un élément sur lequel les régulateurs doivent se réunir à nouveau. L’idée est de mettre en place un cadre global qui pourrait au moins servir de canal de réseautage.

Du point de vue des vents favorables, le premier et le plus important est le besoin croissant d’utiliser des instruments financiers sophistiqués qui garantissent une gestion efficace du capital et une gestion des risques plausible. Nous relions souvent le manque de profondeur des marchés de capitaux indiens à l’ignorance en masse, mais il y a beaucoup de participants qui ont abandonné après une expérience désagréable sur les marchés, et uniquement en raison d’une mauvaise gestion des risques. En outre, les FIA peuvent s’avérer être une excellente plate-forme pour les investisseurs d’horizons et de profils différents pour se réunir et collaborer les uns avec les autres de manière stratégique. Enfin, la structure AIF au sens propre est le modèle d’une gestion dynamique des actifs qui expose le personnel à un travail de qualité. Il est incroyablement gratifiant pour les jeunes Indiens de travailler dans de telles configurations et d’acquérir des connaissances sur l’économie, les marchés, les classes d’actifs et l’établissement de relations professionnelles.

Quand on regarde les chiffres, en termes de croissance des investissements au cours des 5 dernières années, l’espace AIF indien a augmenté de plus de 850%. Le graphique ci-dessus représente graphiquement le parcours des trois catégories, à travers le même temps. À un niveau granulaire, la catégorie III a le plus augmenté. Au premier trimestre de l’exercice 2017, la catégorie III a enregistré des investissements de 3 800 crores. Ce nombre était proche d’environ 42 000 crore, au dernier trimestre de l’exercice 21. La tendance suggère que les acteurs du marché indien se tournent vers les produits structurés pour leur gestion de fortune, ce qui est une aubaine pour notre économie.

Ayant dirigé une société de gestion d’actifs au cours des deux dernières années, l’encouragement le plus important est la prise de conscience croissante des investisseurs sur les différentes nuances du marché et de l’économie. Il est révolu le temps où vous seriez investi dans un actif sans avoir aucune expérience à ce sujet. La croissance moyenne des investissements sur la durée des cinq derniers exercices est proche de 13%. Le nombre est encourageant, mais je suis certain que les cinq à six prochaines années seront novatrices pour l’espace AIF indien. Les investisseurs nationaux et mondiaux ont identifié la prépondérance de rester investi dans des actions indiennes et c’est peut-être l’un des meilleurs moyens de rester investi. Cependant, avec environ 750+ FIA enregistrés en Inde, les investisseurs potentiels doivent toujours se concentrer sur la qualité et la transparence. C’est un problème d’abondance auquel nous sommes confrontés et non de pénurie, donc impératif de bien choisir.

(Nikhil Kamath est co-fondateur et CIO, True Beacon et Zerodha. Les opinions exprimées par l’auteur sont les siennes. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.