L’industrie indienne des médias et du divertissement devrait atteindre 55 à 70 milliards de dollars d’ici 2030 : rapport

Surmontant les impacts négatifs de Covid19, l’industrie indienne des médias et du divertissement a repris ses niveaux d’avant-covid. Le secteur devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de neuf à onze pour cent pour atteindre 55 à 70 milliards de dollars d’ici 2030, selon un rapport publié par la Confédération de l’industrie indienne (CII)-The Boston Consulting Group (BCG). . La croissance est tirée par l’over-the-top (OTT), les jeux, l’animation et les effets visuels. « C’est agréable de

voir que le travail acharné déployé par toutes les parties prenantes face à de grands défis, à la fois professionnels et personnels a porté ses fruits et maintenant notre industrie est de retour sur la bonne voie », K Madhavan, président, Comité national CII sur les médias et le divertissement et président, The Walt Disney Company India et Star India, ont déclaré.

« Notre industrie a toujours été à l’avant-garde des perturbations et nous continuerons d’innover au cours de la prochaine décennie. Nous aurons désormais besoin de nouvelles réponses et en aurons besoin rapidement, même sur les éléments les plus fondamentaux comme le vivier de talents pour gérer nos entreprises et la méthodologie pour mesurer l’impact que nous livrons aux annonceurs sur nos plateformes. Nous devrons continuer à adopter le changement à l’avenir pour créer le plus de valeur pour les consommateurs ainsi que pour nos partenaires », a ajouté Madhavan.

Selon le rapport, la télévision payante connaît une croissance marginale en Inde, tandis que la vidéo à la demande par abonnement connaît une augmentation rapide. De plus, la publicité montre une reprise en forme de V et la reprise induite par le numérique devrait ramener le marché à 10 milliards de dollars en 2022. La publicité en Inde a un potentiel de croissance multiple au cours des prochaines années, car la publicité indienne dépense en tant que pourcentage du PIB est parmi les plus bas au monde, note le rapport.

Alors que les volumes d’annonces télévisées ont rebondi aux niveaux d’avant Covid, la croissance future sera tirée par l’augmentation de la publicité sur les chaînes régionales et l’entrée de nouveaux annonceurs. Selon le rapport, AVOD est désormais l’un des segments publicitaires à la croissance la plus rapide en Inde, grâce aux formats publicitaires interactifs, au mélange de contenu et de publicités et à la montée en puissance des plates-formes AVOD abrégées.

Avec un investissement élevé dans le contenu premium et original, le secteur OTT indien est l’un des plus compétitifs parmi les marchés émergents. La « coupure de cordon », le terme utilisé par l’industrie pour annuler l’abonnement à la télévision et passer à OTT, en est encore à ses balbutiements et devrait être limitée à moyen terme, a ajouté le rapport.

« La part des médias traditionnels diminue lentement avec l’adoption croissante du numérique, mais il existe encore une marge de pénétration élevée avec seulement 54 % des ménages indiens disposant d’une connexion à la télévision payante, contre plus de 70 % en Chine. Pour de nombreux foyers, la télévision continue d’être le centre de la maison et une partie importante du temps passé en famille », a expliqué Mandeep Kohli, directeur général et partenaire du Boston Consulting Group India.

Selon Biren Ghose, vice-président du comité national CII, médias et divertissement et chef de pays, Technicolor India, le rapport CII – BCG Big Picture de cette année présente de manière appropriée le secteur des jeux en Inde sous-titré « L’avenir c’est jouer ». Malgré des hoquets réglementaires sporadiques, dans certains États, ce segment croît d’environ 30% par an, ce qui est le plus élevé parmi le secteur de l’animation et des effets visuels (AVGC), a ajouté Ghose.

