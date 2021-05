L’industrie indienne des transports adapte la technologie pour s’organiser: Avinash Raghav, Shift Freight

«Les startups basées sur des agrégateurs ont perturbé chaque espace au cours des dernières années. ‘

Alors que la pandémie induisait un verrouillage rigoureux à l’échelle du pays, de nombreuses personnes ont été obligées de déplacer leurs bases de logements loués dans les villes vers leurs villes natales dans différentes régions du pays. Cela a conduit à une forte augmentation de la demande dans le segment des déménageurs et emballeurs, les citadins intelligents se sont appuyés sur la technologie pour trouver la meilleure adéquation à leurs besoins. Cependant, maintenant que la deuxième vague de la pandémie porte un autre coup dur aux entreprises et à l’emploi, les citadins qui ont bravé la première vague recherchent des prestataires de services qui peuvent les aider à déménager avec le plus grand soin.

C’est là que viennent les agrégateurs de déménageurs et emballeurs basés sur la technologie. Dans une conversation exclusive avec Financial Express Online Avinash Raghav, co-fondateur et directeur général, Shift Freight explique comment, à la suite de la pandémie, ils ont fait progresser leur entreprise, les défis et ce qu’il y a pour eux à l’avenir. Extraits:

Donnez-nous des informations sur les activités de transport de marchandises en Inde et sur Shift Freight?Le secteur des transports en Inde a toujours été vulnérable à de nombreux facteurs géographiques, sociétaux, politiques et économiques, et a donc été assez désorganisé et dispersé. Cependant, le secteur des transports en Inde a toujours prospéré, évolué et s’est multiplié en phase avec le besoin d’une heure, même pendant la pandémie. Peu à peu, l’espace de transport dans le pays adapte la technologie pour rendre ses opérations plus organisées.

L’incursion de Shift Freight dans l’espace de déménagement et de réinstallation est survenue au milieu de l’éclosion de la pandémie. En raison du verrouillage, nous avons dû faire une pause, ce que nous avons fait pour bien nous préparer du côté de la technologie. Par conséquent, nous avons réussi à naviguer à contre-courant et sommes devenus l’un des agrégateurs indiens de déménageurs et de conditionneurs à la croissance la plus rapide du pays, enregistrant une croissance mensuelle de 60% depuis son lancement. Dans un court laps de temps, nous sommes opérationnels à Delhi-NCR, Bengaluru, Hyderabad, Mumbai, Pune et Kolkata, fournissant des services de relocalisation interurbains et intra-urbains. Nous servons actuellement à la fois les entreprises et les consommateurs finaux grâce à notre gestion de la relation client à la pointe de la technologie.

Quelle différence créez-vous pour les consommateurs en tant qu’agrégateur, plutôt qu’en tant que déménageur et conditionneur autonome?Les startups basées sur des agrégateurs ont perturbé tous les espaces au cours des dernières années. Que ce soit Ola pour les taxis ou Oyo pour les chambres d’hôtel, les agrégateurs offrent la facilité d’accès et la commodité que les consommateurs souhaitent réellement. En tant qu’agrégateur dans le domaine des déménageurs et des emballeurs, nous disposons d’un vaste réseau de Shift Partners et facilitons de nombreux services tels que le déménagement intra-urbain de biens ménagers, le déménagement interurbain d’articles ménagers, le déménagement de véhicules ainsi que le déménagement de bureaux. En l’espace d’un peu d’un an, nous avons créé un réseau PAN India de Shift Partners. Grâce à notre réseau de partenaires Shift, nous livrons environ 2000 commandes par mois.

Déplacer une maison ou un bureau est l’une des tâches les plus ardues que l’on assume. Par conséquent, nous visons à résoudre les problèmes des consommateurs, en leur fournissant des coordinateurs de déménagement dédiés, qui les assistent dès le départ jusqu’à la livraison du dernier kilomètre. Les coordinateurs sont des points de contact dédiés pour les consommateurs à chaque étape du transfert, en plus d’une hotline dédiée pour une assistance 24h / 24. De plus, chez Shift Freight, nous avons un ensemble de directives pour que le KYC soit fait pour nos partenaires et leur personnel. Nous veillons à ce qu’aucun crime ou triche ne se produise là où des personnes et des biens sont impliqués, car nous ne voulons pas mettre en danger les consommateurs et leurs biens. En outre, nous garantissons des matériaux d’emballage de haute qualité, une assurance fiable des marchandises, une tarification standard, la sécurité et la sécurité des marchandises.

Avinash Raghav, co-fondateur et directeur général, Shift Freight

Comment l’entreprise s’est-elle comportée lors de la première vague de pandémie? Comment va l’entreprise lors de la 2ème vague?Au début de la pandémie, nous n’étions pas du tout préparés et étions tout nouveaux. Honnêtement, la première vague ne nous a pas beaucoup affectés puisque nous étions très nouveaux et avons commencé nos opérations il y a seulement un mois. En fait, la première vague nous a aidés à rationaliser notre processus et à corriger notre modèle commercial.

Nous étions cependant préparés lorsque la deuxième vague est arrivée. Il y a une baisse très marginale de notre activité. Grâce à nos initiatives centrées sur le client, nous avons pu conserver et gagner la confiance de nos clients. Cependant, en raison du verrouillage, nos livraisons sont affectées.

Quel type d’initiative centrée sur le client avez-vous entrepris pendant la pandémie? Quel a été son impact sur l’entreprise?Au lendemain de la pandémie, nous avons assuré une formation adéquate à nos équipes d’emballage et à nos partenaires de livraison afin qu’ils respectent tous les protocoles Covid et les normes de distanciation sociale. Ils reçoivent également gratuitement des robes, des chaussures, des kits EPI appropriés, en plus d’un masque, d’un bouclier, de gants, d’un couvre-chaussures et de désinfectants. Pour les véhicules et les marchandises également, nous assurons une désinfection gratuite.

Ces initiatives donnent à nos clients une grande confiance pour déménager en période de pandémie. C’est principalement pourquoi nos ventes sont restées intactes même pendant la pandémie.

Quels changements avez-vous constatés dans les comportements des consommateurs depuis le début de la pandémie et quel type de demandes de clients avez-vous principalement reçu pendant la pandémie?Pendant la pandémie et le verrouillage, les clients se sont demandé si les personnes venant pour l’emballage et le déplacement suivraient ou non une distance sociale appropriée, si elles utiliseraient des kits de protection ou non, si le véhicule serait désinfecté ou non, etc.

Il y a eu un changement phénoménal dans le comportement des consommateurs. Ils sont plus préoccupés et plus que jamais préoccupés par l’hygiène, la distanciation sociale, les masques, etc.

Quels sont tes plans futurs?

Actuellement, Shift Freight livre environ 2000 commandes à travers l’Inde sur une base mensuelle. Nous prévoyons que notre nombre atteindra environ 200 commandes par jour ou 6000 commandes par mois d’ici la fin juin 2022. En outre, notre objectif à long terme est d’atteindre 2000 commandes par jour au cours des 5 prochaines années, soit seulement et seulement 5% de la capitalisation boursière totale des services Packers & Movers en Inde.

En dehors de ces chiffres, nous prévoyons de démarrer une aile de formation et de développement pour former plus de 300 travailleurs au chômage chaque mois et leur donner un emploi sécurisé grâce à notre réseau de Shift Partners. Nous avons déjà aidé nos partenaires de livraison avec des prêts à des conditions avantageuses, des remises en argent, des fournitures d’emballage, des fournitures de kits EPI. Nous continuerons d’augmenter ces avantages.

