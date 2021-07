L’industrie indienne du divertissement et des médias devrait croître de 10,75 % TCAC pour atteindre 412 656 crores de roupies d’ici 2025 : rapport PwC

La publicité télévisée en ligne fera des percées modestes au cours de la période de prévision, la pénétration du haut débit restant extrêmement faible à 7,3 % des foyers.

Malgré l’enregistrement d’une baisse l’année dernière entre avril et juillet, la publicité télévisée a continué de se développer en 2020, atteignant Rs 35 015 crore, faisant de l’Inde le quatrième marché mondial après les États-Unis, la Chine et le Japon, selon PwC’s Global Entertainment & Media Outlook 2021- Rapport 2025. En outre, les revenus publicitaires télévisés devraient augmenter de 7,6% TCAC pour atteindre Rs 50 586 crore d’ici 2025. Sur ce total, la publicité multicanal représentera près de 92%. La publicité télévisée en ligne fera des percées modestes au cours de la période de prévision, la pénétration du haut débit restant extrêmement faible à 7,3 % des foyers. Le rapport a également souligné que l’industrie indienne du divertissement et des médias devrait atteindre 4 12 656 crores de roupies d’ici 2025 à un TCAC de 10,75 %.

Malgré la pandémie, le secteur indien du divertissement et des médias a fait preuve d’une résilience remarquable, a déclaré Rajib Basu, partenaire et leader – Entertainment & Media, PwC India. «Comme nous l’avions prédit l’année dernière, l’Inde devrait être le marché du divertissement et des médias à la croissance la plus rapide au monde en termes de revenus de consommation et de revenus publicitaires. Les progrès technologiques et l’approfondissement de l’accès à Internet continueront d’influencer la façon dont les Indiens consomment le contenu. Nos perspectives montrent que la demande de contenu localisé de qualité, la pénétration accrue d’Internet et la création de nouveaux modèles commerciaux stimuleront la croissance de l’industrie au cours des cinq prochaines années », a-t-il ajouté.

Le rapport indique également que l’Inde est le marché de la publicité sur Internet à la croissance la plus rapide au monde avec un TCAC de 18,8% au cours de la période 2020-2025. La croissance des revenus publicitaires mobiles a dépassé les revenus câblés en 2019 et devrait représenter 74,4% du total des revenus publicitaires sur Internet de 30 471 crores de Rs d’ici 2025. En 2020, les revenus de la publicité sur Internet mobile en Inde étaient de 7 331 crores de Rs et atteindront 22 350 crores de Rs. en 2025 – augmentant à un TCAC de 25,4%.

En ce qui concerne les journaux et les magazines grand public, le segment qui valait 26 299 crores de roupies devrait avoir un TCAC de 1,82% jusqu’en 2025. Il est à noter qu’en 2020, les revenus publicitaires imprimés ont chuté de 12,0% et les revenus de diffusion imprimée ont diminué de 4,0 %, principalement en raison de la pandémie. Tout comme l’imprimé, les cinémas ont également reçu la partie courte du bâton en 2020. Les revenus du box-office ont chuté de 75 % d’une année sur l’autre pour atteindre 2 652 crores de roupies. Cependant, les revenus du box-office devraient se redresser et croître à un TCAC de 39,3%, totalisant 13 857 crores de Rs d’ici la fin de 2025. Le segment global comprenant la publicité au box-office et au cinéma devrait revenir au niveau d’avant la covid. d’ici le milieu de 2023.

Le marché des jeux en Inde continue de connaître une croissance exceptionnelle et présente un potentiel énorme, indique le rapport. Les revenus des jeux vidéo et des sports électroniques ont atteint 11 250 crores de roupies en 2020 et devraient passer à 24 213 crores de roupies en 2025, à un TCAC de 16,5 %. Le marché indien des jeux est dominé par la catégorie sociale/décontractée, qui représentait 77% de tous les revenus des jeux vidéo et des esports en 2020. Le marché indien des esports est petit, mais à mesure que la notoriété grandit et, surtout, que l’offre d’esports mobiles se renforce, ce secteur va voir une expansion rapide, à un TCAC de 31,6% au cours de la période de prévision.

« Même dans les domaines qui offrent la croissance du chiffre d’affaires la plus convaincante – comme le streaming vidéo – la nature de la concurrence est susceptible de changer radicalement au cours des années à venir. Et pendant ce temps, le contexte social, politique et réglementaire dans lequel opèrent toutes les entreprises continue d’évoluer de manière imprévisible. Tout cela signifie que rester immobile, s’appuyer sur les stratégies qui ont créé de la valeur et bloqué des parts de marché dans le passé, ne sera pas la posture la plus efficace à l’avenir », a déclaré Werner Ballhaus, partenaire leader mondial de l’industrie du divertissement et des médias, PwC Allemagne, a déclaré .

