L’industrie indienne du divertissement OTT atteindra 15 milliards de dollars d’ici 2030

L’utilisation mensuelle moyenne des données par utilisateur en Inde a augmenté de 20 % en glissement annuel pour atteindre 13,5 Go en décembre 2020

Alors que de plus en plus de personnes se tournent vers les plates-formes Over the Top (OTT) avec un accès à de meilleurs réseaux, une connectivité numérique et des smartphones, l’industrie a le potentiel de devenir une industrie de 15 milliards de dollars au cours des neuf à dix prochaines années, selon un rapport de cabinet indépendant de conseil en transactions RBSA Advisors. La taille du marché OTT au cours de l’exercice 20 était de l’ordre de 1,7 milliard de dollars (à la fois vidéo et audio).

Selon le rapport, les principaux facteurs qui animent l’industrie en Inde sont que le pays a la deuxième consommation de vidéo en ligne par habitant au monde, les données mobiles les moins chères à Rs 18,5 par Go, la pénétration croissante de l’Internet en milieu rural, ainsi qu’un augmentation du nombre d’utilisateurs de smartphones. Il a également souligné que l’utilisation mensuelle moyenne des données par utilisateur en Inde a augmenté de 20% en glissement annuel pour atteindre 13,5 Go en décembre 2020, les Indiens passant environ cinq heures par jour sur un smartphone, selon le Mobile Broadband India Traffic Index (Mbit) 2021. .

Covid-19 a changé la façon dont le public consomme les médias, a déclaré Rajeev Shah, MD et PDG de RBSA Advisors. « Une tendance indéniable s’est manifestée en cette période avec l’adoption des OTT. Le marché croissant et l’appétit des consommateurs pour un contenu de choix disponible sur les plateformes OTT ont alimenté cette poussée. Les OTT offrent une expérience client inédite : choix du contenu, facilité d’accès, choix de l’appareil/des supports (téléphone portable, ordinateur portable, tablette ou écran de télévision), politique de censure libérale », a-t-il ajouté.

Le rapport indique également que la prochaine vague de croissance dans le paysage OTT proviendra des villes de niveau 2, 3 et 4 et de la population de langue indienne. « Les habitudes de visionnage des consommateurs indiens ont beaucoup évolué ces dernières années. Alors que d’une part, la consommation de contenu vidéo abrégé sur les smartphones et les plateformes sociales est à la hausse, les émissions de binge-watching sur diverses plateformes OTT sont également devenues plus courantes d’autre part », a-t-il déclaré.

Pour Vivek Menon, co-fondateur et associé directeur, NV Capital, l’Inde est le prochain bastion après les États-Unis pour augmenter la base d’abonnés des acteurs OTT internationaux étant donné l’environnement hautement réglementé des acteurs OTT internationaux en Chine. “Ajoutez à cela qu’il y a de nombreux entrants internationaux comme “Peacock” appartenant à Comcast et HBO assis sur la clôture qui attendent de faire leur marque en Inde. Compte tenu de cette tendance ainsi que de la montée en puissance rapide des fournisseurs OTT locaux, cette industrie poursuivra sa forte dynamique de croissance dans les années à venir », a-t-il déclaré.

La qualité du contenu restera toujours un moteur important de la croissance des consommateurs. Ces dernières années, il y a eu une augmentation massive du contenu original diffusé sur les plateformes OTT. En plus de créer du contenu original et de faciliter le binge-watching, les réseaux et les maisons de production ont également commencé à voir l’intérêt d’obtenir des droits sur des événements et des performances en direct.

