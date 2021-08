L’industrie intensifie ses efforts de lobbying alors que la maison américaine adopte la proposition de taxe sur la cryptographie (avis) Crypto new media

in

Avec le projet de loi d’infrastructure gargantuesque de 1 000 milliards de dollars américains dans les limbes parlementaires, le sort de la proposition de taxe cryptographique qui lui est attachée reste en question. Pendant ce temps, l’industrie de la crypto-monnaie s’organise avec un nouveau sentiment d’urgence pour faire pression et faire campagne.

Le Sénat a adopté le paquet d’infrastructure bipartite de mille milliards de dollars sans amendement espéré par les parties prenantes de l’industrie de la crypto-monnaie et les délégués favorables à la blockchain au Congrès.

Mais le sort du projet de loi sur les infrastructures est lié au programme de dépenses des démocrates de la Chambre des États-Unis de 3 500 milliards de dollars potentiellement pendant des semaines. Cela donne à l’industrie de la crypto-monnaie le temps de concentrer ses efforts sur l’éducation des membres du Congrès et le lobbying contre une législation injuste ou peu claire.

La maison américaine a des critiques sur la proposition de taxe sur la cryptographie

Et la Chambre des États-Unis pourrait rejeter la proposition de taxe cryptographique dans un amendement parrainé par Sens. Portman, Warner et Sinema. Il a fait face à une vive opposition à la chambre haute, avec les Sens. Ron Wyden (D-OR), Pat Toomey (R-PA) et Cynthia Lummis (R-WY) connaissant la blockchain, essayant de faire adopter un amendement alternatif à la place.

Tous les délégués de la Chambre ne sont pas non plus fans de la législation. Le représentant républicain de l’Ohio, Warren Davidson, n’aime pas l’ambiguïté législative de l’amendement sur la crypto-taxe proposé par Portman. Il pense que cela conduira à un excès de réglementation et à des abus des entreprises travaillant dans cette industrie. Il dit selon le Tampa Free Press :

“Le projet de loi permettra au département du Trésor d’écrire essentiellement toutes les exigences de déclaration qu’il souhaite, et étant donné que le département a été si agressif, le Congrès doit vraiment affirmer sa volonté ici.”

Comme le rappelle Free Press, l’amendement fiscal définit un courtier comme « toute personne chargée de fournir régulièrement tout service effectuant des transferts d’actifs numériques pour le compte d’une autre personne ». Le fonctionnement de la blockchain, en tant que financement peer-to-peer sur un réseau décentralisé avec des pairs anonymes, est tout simplement techniquement impraticable par l’industrie.

D’autres membres de la Chambre, dont les représentants Ro Khanna (D-CA), Eric Swalwell (D-CA), Anna Eshoo (D-CA), Bill Foster (D-IL) et Darren Soto (D-FL) veulent de modifier les dispositions relatives à la cryptographie et de clarifier intelligemment la définition de « courtier ». Ils craignent également que le Trésor américain puisse dire que l’impossibilité de la mise en œuvre de la proposition fiscale n’a pas d’importance.

Les entreprises de blockchain se familiarisent avec la loi et les élections

Depuis que la nouvelle proposition de règle fiscale crypto a frappé le paquet d’infrastructure bipartite critique dans un amendement de dernière minute, l’industrie de la crypto-monnaie a été récemment alertée pour se prévaloir de toutes les voies légales pour se protéger d’une fiscalité injuste ou de règles mal écrites qui sont impossibles à pratiquer et pourrait créer des maux de tête et des batailles réglementaires. Ce sont autant de barrières à l’entrée pour les nouvelles start-up, surtout, dans une industrie en croissance rapide et prometteuse.

Le fondateur et PDG de Digital Currency Group, Barry Silbert, a déclaré dans un tweet plus tôt ce mois-ci après que la taxe cryptographique se soit glissée dans le projet de loi sur les infrastructures :

« Les sociétés de cryptographie basées aux États-Unis généreront environ 10 milliards de dollars de revenus cette année. Sur une note connexe, j’ai beaucoup appris sur les Super PAC cette semaine.

Comme il l’a dit, “crypto PAC” a commencé à devenir une tendance dans les recherches Google.

Le fondateur de Messari Crypto, Ryan Selkis, a écrit :

«D’après ce que j’ai compris, beaucoup d’entrepreneurs et d’investisseurs crypto très riches se sont mobilisés ces derniers jours et ont embauché un groupe de lobbying sérieux. Assez sérieux pour légitimement effrayer certains de ces sondages et leurs personnels. Espérons que ce soit suffisant, et la simple pointe de la lance.

Et a également demandé, en faisant référence à la National Rifle Association, l’un des lobbyistes les plus anciens et les plus puissants des États-Unis à Washington :

« Quel serait un bon nom de marque pour la « crypto NRA ». »

L’industrie de la crypto-monnaie s’est développée avec toute la soudaineté des entreprises technologiques de la Silicon Valley depuis que les ingénieurs ont fait la démonstration du Lightning Network avec une machine à gommes au Congrès.

