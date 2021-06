L’industrie MICE doit tirer parti de la technologie pour redémarrer ses services : Yogesh Mudras, MD, Informa Markets

“Le secteur des expositions connaîtra un énorme changement, les organisateurs et les lieux s’adaptant au nouveau monde apporté par COVID.”

Avec la chute de l’industrie MICE en raison de la deuxième vague de pandémie de Covid-19, l’industrie des événements et des expositions a également été confrontée à d’immenses complications. Mais en regardant une note positive, la campagne de vaccination pourrait apporter la doublure argentée à l’industrie. L’industrie des expositions a toujours agi en tant que fournisseur de solutions et a donné aux autres organisations une plate-forme pour interagir les unes avec les autres, même en cas de pandémie. De plus, la Journée mondiale des expositions du 2 juin a reconnu le rôle important que jouent les salons professionnels dans le dynamisme des économies à travers le monde. Dans une conversation exclusive avec le Financial Express Online Yogesh Mudras, directeur général, Informa Markets a parlé de l’impact de COVID-19 sur l’industrie des événements et des expositions, comment en sortir et plus encore. extraits :

Quel est le bilan de la Journée mondiale des expositions cette année, en particulier lorsque l’Inde traverse une période difficile ?

La Journée mondiale des expositions (GED) est célébrée chaque année et vise à souligner le rôle du secteur des expositions dans l’ancrage des économies mondiales. Cette année aussi, le sixième GED annuel reconnaît le rôle important que jouent les salons professionnels dans la conduite des économies à travers le monde. La pandémie de COVID-19 a eu des effets considérablement néfastes, et potentiellement à long terme, sur l’économie mondiale, dans presque tous les secteurs d’activité et toutes les régions. Les expositions ont traditionnellement joué un rôle dans le renforcement et la croissance des secteurs économiques, mais cette année, elles joueront un nouveau rôle : reconstruire et rétablir les communautés. La campagne GED 2021 se concentrera sur la façon dont les expositions jouent un rôle déterminant dans la création de plates-formes de croissance et de reprise, tout en inculquant la confiance aux autres pour qu’ils participent à des événements organisés qui donnent la priorité à la sécurité et au succès dans une égale mesure.

Comment l’impact du Covid-19 a-t-il changé à jamais les voyages d’affaires ?

Les voyages d’affaires ont toujours été un élément fondamental de la vie de l’entreprise et de manière significative dans les expositions commerciales où l’organisateur et ses fournisseurs, parties prenantes et participants se rassemblent dans un lieu de différentes régions géographiques – souvent à l’étranger. Cependant, la pandémie de COVID-19 a poussé les organisations à supplanter les réunions en face à face par des éditions virtuelles conduisant à la version hybride combinant les deux, afin que les parties prenantes et les entreprises n’en souffrent pas. Pour la phase de reconstruction, les voyages d’affaires et le concept de passeport vaccinal devraient être largement surveillés par les organisations et les collègues censés voyager uniquement lorsque cela est inévitable – cela sera rentable et conforme aux protocoles établis par le gouvernement tandis qu’un nombre croissant de la population se fait vacciner.

Quel est l’impact majeur de Covid-19 sur l’industrie MICE et comment prévoyez-vous la reprise dans cette industrie ?

Beaucoup de choses se sont passées depuis l’année dernière qui ont fait des ravages dans le tourisme mondial, les voyages, l’industrie hôtelière et l’économie. Il serait bénéfique d’observer les tendances de l’industrie qui façonneront leur reprise. Un objectif crucial pour l’industrie MICE est qu’elle stimule le commerce, l’innovation et les revenus pour les économies locales directement et indirectement parce que les touristes dépensent dans les hôtels, tout en achetant des biens et de l’artisanat produits localement. Les deux principaux outils de récupération devront vraiment concerner la technologie et la sécurité. L’industrie doit tirer parti de la technologie de manière créative lorsqu’elle sert ses clients et doit également développer de nouvelles politiques et redémarrer ses services pour se concentrer sur la santé et l’hygiène.

Yogesh Mudras, directeur général, Informa Markets en Inde

Il reste du temps avant que le statu quo pour le secteur du tourisme indien. Cependant, la technologie peut répondre à des besoins critiques tels que les voyages sans contact, les passeports d’immunité, les compagnies aériennes et les hôtels adoptant de nouveaux modes de fonctionnement et une communication lucide avec les consommateurs sur les protocoles de sécurité. Un programme de vaccination intensif, une infrastructure sanitaire améliorée et des sites optimaux seraient d’une aide capitale. Plus vite nous pourrons mettre en œuvre ces éléments, plus nous serons en mesure d’envoyer facilement un message plus convaincant de la volonté de l’Inde de relancer les affaires.

Comment Informa Markets en Inde motive-t-il et engage-t-il ses employés ?

Maintenir le moral et la motivation des organisations au milieu de la maladie, des pertes, des blocages, de l’incertitude, de la crise économique et d’un mode de travail complètement différent a été une tâche ardue. Ce que nous avons constaté, c’est que l’équipe était motivée pour trouver un sens au travail pendant cette crise et cela nous a aidés à créer un cadre leur permettant de rester liés face à la crise, de comprendre les événements qui les entourent, de progresser et de résoudre la situation. de leur côté.

Nous avons lancé le système de travail à domicile après délibération, planification et formation d’un comité central avant que le gouvernement n’annonce qu’il serait obligatoire de le faire. Nous avons tenu l’équipe au courant par le biais de blogs hebdomadaires, d’assemblées publiques régulières, de réunions de marketing, de perfectionnement et de formation, et avons également créé des plates-formes pour des réunions de fitness et des conversations informelles en groupe. Nous avons également organisé des motivateurs externes et des experts en santé pour guider l’équipe. Tout cela nous a permis d’obtenir une énorme quantité de sorties sous la forme de plus de 125 événements numériques, ainsi que des événements en direct, au moment opportun. Nous avons plaidé pour un redémarrage en toute sécurité et créé l’unique AllSecure – une norme de sécurité qui protégerait la santé et la sécurité des parties prenantes, conformément aux directives du gouvernement pour assurer une expérience fluide et sécurisée pour les exposants et les visiteurs.

En outre, reconnaissant que la santé de l’économie découle de la santé de la communauté, Informa Markets en Inde a également annoncé une campagne de vaccination pour tous les employés et leurs familles, en plus d’une campagne de dons.

Tous ces aspects, nous l’espérons, ont créé une confiance et un objectif parmi les membres de notre équipe, qui attendent et travaillent maintenant pour le retour des expositions physiques, si les circonstances le permettent, ainsi que des événements virtuels.

Quelles sont les tendances à venir et les perspectives d’avenir pour l’industrie des expositions?

L’industrie des expositions connaîtra un énorme changement, les organisateurs et les lieux s’adaptant au nouveau monde apporté par COVID. Les événements physiques, désormais boostés par le corpus numérique, resteront toujours d’actualité comme en témoigne la demande refoulée lors de la livraison du salon du voyage et du tourisme SATTE en mars. Les professionnels de différents secteurs sont curieux, préfèrent l’aspect tactile des produits et considèrent le réseautage comme plus qu’un simple processus clinique. On ne peut pas se passer du face-à-face dans certains secteurs clés comme les ingrédients alimentaires, les loisirs, ou lorsqu’il s’agit de grosses machines. L’industrie survit et nous espérons qu’elle se rétablira rapidement après ces chocs, et que les gens se verront bientôt lors d’un salon physique avec toutes les précautions de sécurité et de santé en place. Informa Markets en Inde cherche à fournir des engagements hybrides clé en main, combinant le meilleur des plateformes physiques et virtuelles. Ceux-ci nous permettront d’offrir des solutions efficaces, impressionnantes et à la pointe de la technologie pour les besoins en constante évolution de nos parties prenantes.

