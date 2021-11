L’industrie ostréicole toujours sous le choc de la pandémie et des fermetures de restaurants

Les fermetures de restaurants pendant la pandémie ont eu un impact sur l’industrie de l’huître à tous les niveaux, et elle a du mal à se rétablir alors même que les restaurants rouvrent, a déclaré un expert en pêche de l’État.

Comme le bassin versant de la baie de Chesapeake a considérablement changé avec la densité de population et le développement, les pêches qui en dépendent ont été mises à l’épreuve par des problèmes de qualité de l’eau et la perte d’habitat.

Allison Corden, scientifique principale des pêches du Maryland, a déclaré à The Center Square que la pandémie avait un impact énorme sur l’industrie, englobant à la fois les pêcheurs sauvages et l’industrie de l’ostréiculture où les gens élèvent et cultivent des huîtres pour la récolte.

Une fois que la pandémie a frappé et que les restaurants ont été contraints de fermer du jour au lendemain, les restaurants et les pêcheurs ont été touchés.

« Plus de deux autres secteurs de l’industrie des fruits de mer ont été durement touchés, car l’ostréiculture en particulier a tendance à être ce produit de grande valeur spécialement conçu pour le marché des demi-coquilles », a déclaré Corden. « Et donc le marché des huîtres a encore du mal à revenir alors même que les restaurants ont rouvert », a-t-elle déclaré.

En 2020, les huîtres étaient récoltées quelques jours par semaine, a déclaré Corden. Les transformateurs de fruits de mer n’achetaient pas autant d’huîtres. Et d’autres forces du marché externes et plus importantes remettent actuellement en cause l’industrie, a-t-elle déclaré.

« Je dirais que s’assurer que nous gérons les problèmes de pollution dans la baie de Chesapeake et la perte de l’habitat des huîtres ont été vraiment difficiles », a-t-elle déclaré.

Depuis plus de deux décennies, la baie de Chesapeake suit un régime de pollution. Chaque juridiction du bassin versant de la baie de Chesapeake est responsable d’atteindre un certain niveau de réduction de la pollution en azote, phosphore et sédiments.

Corden a déclaré que cela était important pour les huîtres, car l’azote et le phosphore sont des nutriments qui, en excès, alimentent la prolifération d’algues.

La population réduite de filtreurs comme les huîtres dans la baie de Chesapeake n’est pas en mesure de consommer tous les excès d’algues, ce qui alimente les zones mortes à faible teneur en oxygène dans la baie.

« Contrairement aux poissons qui peuvent nager loin de ces zones, évidemment, les huîtres ne bougent pas », a déclaré Corden. « Ils restent au même endroit. »

Plus les juridictions s’engagent et exécutent leurs plans de réduction de la pollution, plus les populations d’huîtres subissent les effets négatifs des faibles niveaux d’oxygène et la réduction des sédiments aidera à prévenir la perte d’habitat.

La récolte historique et, à certains endroits, la récolte actuelle, ont réduit la hauteur et l’étendue de l’habitat des récifs d’huîtres dans la baie, a déclaré Corden. Avec les hauteurs réduites et plus de sédiments entrant dans la baie, il est très difficile pour les populations d’huîtres d’aujourd’hui de suivre, a déclaré Corden.

« Mais tout cela, bien sûr, sera mis en garde par la déclaration selon laquelle le changement climatique va rendre tout cela plus difficile », a-t-elle déclaré. « Nous avons probablement vu ou entendu parler au cours des deux dernières années de ces précipitations record qui poussent des tonnes de sédiments et de débris dans le bassin versant du barrage de Conowingo, transformant la baie de Chesapeake en un désordre boueux. »

Le Maryland et la Virginie travaillent sur un engagement à grande échelle en faveur de la restauration des huîtres, qui a été défini dans l’accord de 2014 sur le bassin versant de la baie de Chesapeake.

Le plan était de restaurer les populations d’huîtres dans 10 affluents d’ici 2025. Le Maryland s’est engagé dans cinq affluents.

« Le Maryland a envisagé et a achevé trois de leurs cinq projets : Harris Creek, Little Choptank River et Tred Avon River », a déclaré Corden.

Selon Corden, ces projets couvrent jusqu’à 450 acres de récifs d’huîtres restaurés, ce qui en fait les plus grands projets de restauration au monde.

Après six années de suivi, les résultats montrent que les projets de restauration fonctionnent, a-t-elle déclaré.

« Les huîtres y prospèrent », a déclaré Corden. « La majorité des récifs qui ont été restaurés atteignent leurs objectifs métriques qui ont été fixés avant la restauration d’au moins 50 huîtres par mètre carré. »

Les chercheurs estiment que les récifs restaurés de Harris Creek filtrent tout le volume du ruisseau en une semaine pendant l’été. Les récifs d’huîtres de cette rivière peuvent éliminer la totalité des apports annuels d’azote dans son bassin versant, a-t-elle déclaré.

Une étude économique de la Morgan State University a montré que la restauration de ces récifs d’huîtres augmenterait la productivité des pêcheries de crabe bleu et de perchaude de 10 à 12 millions de dollars supplémentaires par an dans les comtés de Talbot et Dorchester, a déclaré Corden.