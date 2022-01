L’industrie pharmaceutique face à un premier semestre vital pour la croissance

01/07/2022 à 19:13 CET

Eduardo Lopez Alonso

L’industrie pharmaceutique Espagnol espère qu’au premier semestre de cette année, le gouvernement définira les grandes lignes d’un plan de soutien qui consolidera l’Espagne comme référence mondiale en essais cliniques et renforcer la production végétale locale de médicaments essentiels. Au total, 1,7 milliard d’investissements sont en jeu.

La pandémie Il s’est traduit par une impulsion considérable dans les aspirations du secteur à atteindre le statut d’activité stratégique. L’investissement de l’industrie pharmaceutique dans la recherche et le développement (R&D) des médicaments en Espagne en 2020 a dépassé 1 160 millions d’euros, le deuxième chiffre le plus élevé de l’histoire, après le record établi en 2019 avec 1 211 millions d’euros. La dernière enquête sur les activités de R&D qui Industrie pharmaceutique menée auprès de ses associés chaque année montre cet indicateur de bonne santé dans un secteur qui attend désormais que le gouvernement donne carte blanche à ses projets de profiter des fonds européens pour la croissance pharmaceutique.

60 % des 1 160 millions d’euros consacrés à la R&D médicaments en 2020 ont été consacrés à la recherche clinique, soit plus de 697 millions d’euros, donts près de la moitié ont été affectées aux essais de phase III et 38 % aux phases dites précoces (phases I et II), la plus compliquée et la plus coûteuse de ces études.

Le rapport annuel de l’Aemps (Agence espagnole du médicament) estimé à 1 027 essais cliniques autorisés en 2020, un jalon historique pour le pays, qui conforte la position de référence mondiale dans ce domaine. Les données actuelles sont encore meilleures. Comme l’a déclaré le président de Farmmaindustria lors d’une apparition devant le Congrès des députés en septembre dernier, il existe actuellement en Espagne quelques 3 500 essais cliniques de médicaments, auquel participent plus de 130 000 patients. Les entreprises pharmaceutiques basées en Espagne produisent chaque année pour 15 000 millions d’euros, et en 2020 battre le record de volume d’exportation avec près de 12.800 millions d’euros.

Ces chiffres représentent près d’un quart de la production et des exportations espagnoles de haute technologie et ont fait de la drogue le quatrième produit le plus exporté, avec 5% du total des exportations espagnoles. « Ce sont des chiffres très significatifs qui montrent que notre secteur est stratégique pour la réactivation économique et sociale de l’Espagne, et il devrait l’être pour configurer notre modèle productif pour l’avenir », a déclaré le président de Farmmaindustria, Juan López-Belmonte, dans un récente rencontre avec des cadres du secteur.

Position privilégiée

L’Espagne, grâce à son système de santé publique efficace, a atteint une position internationale privilégiée dans le domaine des essais cliniques, main dans la main avec les principaux hôpitaux. Les entreprises pharmaceutiques exigent le test de nouveaux médicaments avec une rigueur scientifique comme base de leurs stratégies futures et ils sont la clé de leurs modèles commerciaux. L’association patronale Farmanddustria a réitéré ces dernières années qu’elle voit dans ce domaine « une opportunité évidente de attirer des investissements internationaux dans le système de santé espagnol et aussi un moyen d’apporter des solutions aux patients graves avec des traitements de pointe. « Une étude de l’Institut royal Elcano a souligné en 2020 que le pharmaceutique est l’un des secteurs qui en Espagne peut attirer un plus grand investissement international dans la recherche, un domaine dans lequel l’industrie pharmaceutique investit chaque année plus de 150 000 millions d’euros dans le monde.

Plan de soutien

L’autre volet des propositions des entreprises pharmaceutiques au Gouvernement est un plan de soutien aux industries. Les 82 usines de production de médicaments en Espagne évité les pénuries de médicaments essentiels pendant les mois les plus difficiles de la pandémie et ils entendent désormais consolider leur rôle dans ce domaine. Le secteur attend une réponse du gouvernement après avoir présenté une initiative spécifique dans ce domaine, le projet Médicaments essentiels et capacités industrielles stratégiques pour la chaîne de valeur de l’industrie pharmaceutique innovante en Espagne (MedEst). Le projet a réussi à impliquer 40 entreprises de Farmanddustria, génériques et principes actifs pour, d’une part, augmenter les capacités stratégiques de fabrication et ainsi avoir de meilleures garanties d’approvisionnement en médicaments stratégique et, d’autre part, améliorer la compétitivité productive de l’industrie pharmaceutique en Espagne grâce à sa formation aux connaissances, à la technologie et à la numérisation. L’investissement prévu serait d’environ 1 700 millions d’euros.

Le lobby pharmaceutique espagnol prône le renforcement d’une coopération étroite entre l’Administration, les hôpitaux publics et privés, les professionnels de santé, les patients et les entreprises pharmaceutiques. La recherche clinique est passée de 460 millions d’euros en 2010 à 697 millions en 2020. Et 46% de cet investissement est canalisé vers les hôpitaux publics et privés, en dehors du strict périmètre des laboratoires pharmaceutiques. Madrid et Barcelone représentent environ 60 % des investissements et Farmaindustria propose que la recherche clinique soit ouverte aux hôpitaux d’autres Communautés autonomes.

Écosystème de recherche

Le Gouvernement a fixé au premier semestre 2022 l’approbation du Plan stratégique pour l’industrie pharmaceutique au niveau national. Ce plan stratégique, en plus de coïncider avec les piliers de la stratégie pharmaceutique de l’UE, s’articulera autour de quatre axes. le favoriser un écosystème de recherche pharmacologique; la repositionnement de médicament; contribution à création d’emplois qualifiés et le renforcement de la chaîne de production et d’approvisionnement pour contourner les dépendances asiatiques. Les entreprises du secteur exigent que ces investissements productifs s’appuient sur des contrats-programmes stables, qui assurent des revenus futurs après les investissements réalisés.

Les leviers de la croissance

Le rêve des laboratoires pharmaceutiques est de pouvoir développer les grandes lignes de l’avenir de la filière main dans la main avec la santé publique. La transformation numérique a défini trois leviers pour la croissance du secteur : médecine de précision (Une fois les risques génétiques ou personnels de chaque patient connus, adapter les mesures thérapeutiques ou préventives) ; l’utilisation de données réelles ; et la mesure des résultats pour la santé des interventions de santé et de leurs coûts associés, ce qui permet d’orienter les investissements vers les procédures et les technologies les plus efficaces et offrant le plus de valeur au patient. Etant donné que le développement d’un nouveau médicament nécessite en moyenne 10 ans, le secteur pharmaceutique incite à définir une stratégie soutenue dans la durée, avec des investissements continus dans la durée en R&D biomédicale ; aide fiscale à l’innovation; défense de la propriété industrielle; et que les nouveaux traitements parviennent rapidement aux patients.