L’industrie publicitaire espère que les pertes s’inverseront pendant la saison des fêtes

Les revenus publicitaires indiens de la télévision, de la presse écrite et numérique montrent des signes de reprise après avoir baissé de près de 20 % en 2020. Selon un récent rapport de Dentsu International, les dépenses publicitaires devraient augmenter de 10,8 % en 2021 pour atteindre 9 milliards de dollars.

Les dirigeants de l’industrie espèrent qu’ils compenseront l’impact de la deuxième vague de Covid-19 au cours de la prochaine saison des fêtes.

« La Coupe du monde ICC masculine T20, partie 2 de l’IPL 2021, et d’autres propriétés d’impact à la télévision attireront les dépenses publicitaires des marques. Nous nous attendons à ce que les dépenses publicitaires pendant la saison des fêtes cette année dépassent définitivement les niveaux de 2020 », a déclaré Anand Bhadkamkar, PDG de Dentsu India.

Environ 40 % des dépenses publicitaires annuelles ont lieu pendant la période des fêtes.

Au cours du trimestre d’avril à juin, l’industrie a subi un revers. Selon les données de TAM, le volume d’annonces à la télévision a baissé en mai et juin de 13 % et 17 %, respectivement, par rapport à décembre 2020.

Au cours des deux premières semaines de juillet, le volume d’annonces a augmenté au cours des deux mois précédents et était inférieur de 9 % aux niveaux de décembre 2020.

Malgré les vents contraires, le premier semestre 2021 a enregistré une augmentation des volumes publicitaires par rapport à 2019. BARC India a constaté que le volume publicitaire au premier semestre 2021 était supérieur de 12% à celui du premier semestre 2019. Volume d’annonces des marques FMCG au premier semestre de l’année est 40 % de plus qu’au premier semestre 2019.

Rohit Gupta, directeur des ventes – ventes publicitaires, Sony Pictures Networks India, a observé que, tout comme la saison des fêtes de 2020, les dépenses publicitaires ont relancé cette année, la période d’août à octobre est susceptible de redonner de la vigueur à l’industrie. “Tous les lancements de produits prévus se poursuivent et des industries comme l’automobile ne reculent plus”, a-t-il ajouté. Selon BARC India, le secteur automobile a enregistré une croissance de 74% du volume publicitaire en juin 2021 par rapport à juin 2020. L’organisme de notation télévisée a constaté qu’avec 3,94 millions de secondes de publicité en juin 2021, le secteur automobile est à égalité avec les volumes publicitaires qu’il a enregistrés. en juin 2019.

La pandémie a agi comme un accélérateur pour l’adoption numérique, entraînant une croissance de l’univers des utilisateurs au cours des 16 derniers mois. Jehil Thakkar, partenaire de Deloitte India, a déclaré : « L’étendue de l’utilisation des services numériques a doublé parmi les utilisateurs existants et de nouveaux utilisateurs ont également commencé à utiliser le média. L’inclusion de flux de langues régionales dans les médias sociaux et les plates-formes OTT dédiées au contenu non hindi et non anglais a contribué à la croissance du média, ont déclaré des analystes.

Dentsu estime que la part de la publicité numérique dans le gâteau publicitaire global passera de 20 % en 2019 à 29,4 % en 2021 et atteindra 32,7 % d’ici la fin de 2022. Selon TAM, le volume de publicité sur le support numérique n’a cessé de croître au cours de la six derniers mois. En juin et juillet 2021, le nombre d’insertions d’annonces a augmenté d’environ 25 % par rapport à décembre 2020.

Le commerce électronique est l’un des principaux moteurs des dépenses publicitaires sur le numérique. Un certain nombre de marques de vente directe aux consommateurs ont fait leur apparition et plusieurs marques traditionnelles sont également devenues D2C. « Pour cette raison, les entreprises souhaitent non seulement créer des marques grâce à la publicité créative via les médias sociaux, mais également stimuler les ventes grâce au marketing de performance en ligne », a déclaré Chetan Asher, co-fondateur et PDG de Tonic Worldwide.

