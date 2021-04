L’industrie sidérurgique espère une croissance régulière en 2021

Les exportations d’acier de l’Inde ont atteint un niveau record de 17,4 MT au cours de l’exercice 21 (dont 6,6 MT de semi-finis), dépassant le niveau de l’année dernière de 55,5%.

L’année catastrophique 2020 après avoir créé l’un des plus grands défis du siècle a pris fin, renversant le désespoir avec beaucoup de positivité. La période de bien-être, cependant, semble de courte durée, car la deuxième vague de la pandémie ravage certaines parties du pays et menace de se propager à une vitesse supersonique aux autres États du pays. La rapidité de la vaccination couvrant les sections vulnérables, tout en maintenant toutes les précautions obligatoires possibles contre la maladie reste la seule solution qui reste pour lutter contre la menace. Les événements qui prendraient forme dans la prochaine quinzaine ne diront que si 2021 serait une meilleure année que 2020.

L’industrie sidérurgique indienne, comme ses homologues mondiaux, appartient à l’une de ces industries de base qui, avec le ciment, les énergies renouvelables, le charbon et la pétrochimie, espèrent une croissance régulière à partir de 2021. Dans ce contexte, les perspectives à court terme pour l’acier par WSA indiquent une croissance de 6,1% de la demande mondiale d’acier à 1874 MT, la Chine en tête de liste comme d’habitude avec un niveau prévu de 1024,9 MT de consommation d’acier (54,6% de la demande mondiale) , avec une croissance de 3,0% en 2020, suivie par l’Inde avec une croissance de 19,8% de la consommation d’acier à 106,1 MT en 2021. Les États-Unis devraient consommer environ 86,5 MT d’acier avec un taux de croissance de 8,1%.

Tous les autres grands pays producteurs d’acier devraient consommer plus d’acier en 2021. Le Japon avec 56,0 MT, la Corée du Sud avec 51,5 MT, la Russie avec 43,8 MT, l’Allemagne avec 34,0 MT et la Turquie avec 35,0 MT sont parmi les premiers consommateurs d’acier. des pays. Il est intéressant de noter que les pays développés, où la consommation d’acier devait atteindre un niveau proche du plateau, exigeraient ensemble 8,2% d’acier en plus en 2021, tandis que les économies émergentes à l’exclusion de la Chine devraient enregistrer une croissance de 10,2% de la demande d’acier. La CEI, l’Amérique centrale et du Sud et l’Afrique auraient une croissance comparativement plus lente de 6,8%.

Le secteur traditionnel moteur de la demande pour l’acier reste la construction, qui, avec l’aide de la construction immobilière et des infra stimulus annoncés par presque tous les pays pour soutenir leurs économies immédiatement après la pandémie, jouerait un rôle de premier plan dans le renforcement de l’acier. demande. La demande d’installations liées à la logistique pour soutenir le commerce électronique, ainsi que des programmes de récupération verte et des renouvellements infra, joueraient leur rôle.

En Inde, le transport d’eau potable propre pour couvrir chaque ménage du pays, l’approvisionnement en gaz GPL par canalisations et le transport de pétrole et de gaz ont été identifiés comme des domaines d’action clés.

Le secteur automobile, qui représente une part beaucoup plus importante de la consommation d’acier aux États-Unis, dans l’UE, au Japon et en Corée du Sud (22-25% contre 9% en Inde), devrait connaître une croissance après avoir reculé ces trois dernières années. La pandémie de Covid 19 a entraîné une poussée sur la possession de véhicules personnels par opposition aux transports publics. La pénurie de semi-conducteurs peut poser un risque dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement. Les voitures particulières, les véhicules utilitaires légers et moyens et les tracteurs se vendent à un rythme élevé en Inde pour refléter la hausse des revenus et de la demande en milieu rural.

Un certain nombre de méga programmes gouvernementaux en Inde comme Jal Jiban Mission, PMAY-G & U, Bharatmala et Sagarmala offrent de bonnes perspectives d’investissement public, tandis que des projets tels que le corridor de fret dédié, les chemins de fer de métro, Ujala, la modernisation du port, de nouveaux aéroports, les énergies renouvelables et les projets d’irrigation exigeraient un volume massif d’acier qui peut être principalement fourni localement.

L’industrie sidérurgique indienne doit accroître l’intensité dans chacun de ces segments en mettant à disposition des conceptions standard en acier qui peuvent être immédiatement mises en œuvre. Le penchant pour Atmanirbhar Bharat et les énergies renouvelables entraînerait une augmentation de la demande de fabrication locale de produits d’ingénierie contenant de l’acier en remplaçant les importations.

Les exportations d’acier de l’Inde ont atteint un niveau record de 17,4 MT au cours de l’exercice 21 (dont 6,6 MT de semi-finis), dépassant le niveau de l’année dernière de 55,5%. Le Vietnam a reçu le maximum d’exportations d’acier de l’Inde, suivi de la Chine (semi-exportation), de l’Italie, des Émirats arabes unis et du Népal. L’Inde est devenue de loin un exportateur net, les importations totales d’acier à 5,04 MT étant 29,6% inférieures à celles de l’année dernière.

L’Inde a importé un maximum de Corée du Sud, de Chine, du Japon et de Taiwan. Un volume important d’importations de HRC en provenance de Corée du Sud a été entrepris pour répondre à la demande des secteurs de services coréens.

Ces importations devraient être remplacées par l’offre intérieure. Les importations totales évaluées à Rs 63 038,9 crore au cours de l’exercice 21 étaient bien inférieures par rapport aux recettes d’exportation (tous éléments compris) gagnés par le pays à Rs 91 545,5 crore.

