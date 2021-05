L’industrie sidérurgique fait face à des défis pour poursuivre sa croissance avec stabilité

La construction de routes à raison de 40 km par jour a été visée au cours de l’exercice en cours.

L’IIP pour mars 2021 présente une image de l’industrie à fort potentiel. La base basse de mars dernier alors que le pays était plongé dans le virus menaçant peut être la principale raison d’un taux de croissance aussi élevé (fabrication de 25,8%, production d’électricité de 22,5%, exploitation minière de 6,1% et IIP de 22,4%). Les indices élevés de mars 2021 ont fait baisser les taux de décroissance pour l’année entière. La fabrication pour l’exercice complet FY21 croît de (-) 9,8% et IIP de (-) 8,6%. Cela peut être comparé aux deuxièmes estimations anticipées pour que le PIB décroît de 8% au cours de l’exercice 21.

L’industrie sidérurgique indienne est confrontée à un scénario intéressant. Premièrement, les prix intérieurs de la catégorie forfaitaire qui ont augmenté d’environ 47% au cours des six derniers mois sont toujours à une décote d’au moins 10% par rapport aux prix mondiaux. La nuance structurelle actuelle HRC 2,5 mm est en vigueur à un prix moyen de Rs 67000 / t (905 $ / t) départ usine Mumbai (sans TPS) et l’écart entre HRC et CRC s’est élargi à Rs 14000 / t contre la prime normale de 5 000 à 6 000 Rs / t. Pour les barres d’armature, alors qu’elle est à Mumbai à 50 700 Rs / t (685 $ / t, sans TPS), les armatures pour la Turquie prévalent à 770 $ / t.

Deuxièmement, de la mi-avril à mai, les principaux constructeurs automobiles ont annoncé une réduction de la production dans leurs usines. Au cours du mois d’avril 21, les ventes de voitures particulières ont été en baisse de 10% par rapport à mars 21 et une décroissance des ventes a été observée en ce qui concerne les ventes de deux et trois roues. Ces usines et leurs équipementiers fournissent également de l’oxygène médical liquide en cette période de crise. Le segment des biens de consommation durables réduit la production de climatiseurs et de réfrigérateurs alors que les dépenses des ménages sont suspendues pour faire face à la montée soudaine de Covid.

Troisièmement, le secteur routier est devenu l’un des secteurs ciblés avec le projet du gouvernement de construire 4 600 km au cours de l’exercice 22. Ces projets en PPP seraient mis en œuvre par EPC ou par le module HAM qui ont été acceptés à la majorité. La construction de routes à raison de 40 km par jour a été visée au cours de l’exercice en cours.

Quatrièmement, les offres d’exportation chinoises pour l’acier dans le cadre du suivi du retrait des rabais à l’exportation ont augmenté. Les offres d’exportation de HRC depuis la Chine sont actuellement cotées au CFR à 1100 $ / t, soit une hausse d’environ 100 $ / t au cours du dernier mois. Cela a également incité les offres d’exportation indiennes vers le Vietnam à passer également de 1080 à 1100 dollars / t. En conséquence, s’il y a un déficit de la demande sur le marché intérieur en raison de l’impact sévère du Covid pendant environ un mois, les acteurs sidérurgiques indiens sont susceptibles de maintenir leurs unités de production en fonctionnement en exportant des produits HRC, CRC, galvanisés et TMT par un volume plus élevé.

Cinquièmement, la tendance à la hausse des prix du minerai de fer sur le marché mondial (importation CFR chinoise de minerai de fer 62% Fe actuellement cotée à 224 $ / t) a une augmentation correspondante des prix NMDC de 6560 Rs / t pour les amendes Fe 64% et 7,650 Rs. / t pour Fe 65,5% pour les grumeaux par NMDC le 21 mai.

(Les opinions sont personnelles)

