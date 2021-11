L’industrie solaire craint la renégociation du PPA du Pendjab

Peu de temps après son entrée en fonction en mai 2019, le ministre en chef de l’Andhra Pradesh, YS Jaganmohan Reddy, avait révisé les PPA, signés par le gouvernement précédent, avec des projets solaires et éoliens d’environ 8 000 MW dans l’État.

Craignant une répétition de l’événement de 2019 lorsque l’Andhra Pradesh avait révisé unilatéralement les accords d’achat d’électricité (PPA) pour réduire les tarifs des énergies renouvelables, les développeurs solaires et éoliens ont écrit au gouvernement du Pendjab pour lui demander de ne pas réviser les tarifs de l’électricité à base d’énergie renouvelable fournie à l’état. Selon des sources, l’Agence de développement de l’électricité du Pendjab avait rencontré le 29 octobre des responsables des principaux acteurs des énergies renouvelables avec l’ordre du jour de discuter des perspectives de réduction tarifaire.

Des sources de l’industrie ont déclaré qu’une telle décision pourrait avoir un impact sur environ 1 000 mégawatts (MW) de capacités de production solaire qui avaient signé des AAE avec l’État entre 2013 et 2016. Les tarifs de ces projets sont généralement d’environ 7 Rs/unité, ce qui est beaucoup plus élevé. que les taux d’environ 2,2 Rs/unité à 2,6/unité actuellement découverts dans les appels d’offres dans le pays. Des sources ont déclaré que certains des projets solaires susceptibles d’être affectés si le Pendjab décidait de réduire les tarifs appartiennent à des entreprises telles qu’Azure Power, Adani Green et Acme Solar.

Ce développement intervient à un moment où l’État cherche à réduire ses coûts d’achat d’électricité dans un contexte de baisse des revenus de sa société de distribution d’électricité (discom). Le gouvernement du Pendjab a annoncé lundi qu’il réduirait les tarifs de l’électricité pour les consommateurs nationaux de 3 Rs/unité. Un responsable de l’industrie a déclaré que les entreprises ont calculé leurs retours sur investissement sur la base des tarifs convenus précédemment et ont donc fait d’énormes investissements. « Si le même (tarif) est réduit ou refusé, cela affecterait le substrat de leur arrangement financier et les conduirait à de lourdes dettes inutilisables », a ajouté la personne.

L’industrie des énergies renouvelables est l’une des principales sources d’IDE et la décision de l’Andhra Pradesh de réviser les tarifs des projets d’énergie renouvelable a déjà fait sensation dans l’industrie et a atteint la mission nationale d’avoir 175 giga-watts de capacité d’énergie renouvelable d’ici 2022. Peu de temps après En prenant ses fonctions en mai 2019, le ministre en chef de l’Andhra Pradesh, YS Jaganmohan Reddy, avait révisé les PPA, signés par le gouvernement précédent, avec des projets solaires et éoliens d’environ 8 000 MW dans l’État.

L’affaire est maintenant devant la Haute Cour d’Amaravati. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une annulation de PPA, le Gujarat a également, en février de cette année, suspendu le processus de signature de PPA pour une capacité solaire de 700 MW avec les gagnants des enchères organisées plus tôt. En juin, l’Uttar Pradesh a également refusé de signer des PPA pour 150 MW d’énergie solaire avec les gagnants de l’enchère inversée tenue en février 2020.

Comme FE l’a rapporté en juillet, l’ancien ministre en chef du Pendjab, le capitaine Amarinder Singh, avait demandé au discom de l’État d’examiner tous les AAE signés par l’ancien gouvernement SAD-BJP avec diverses centrales électriques privées, et de réviser ou d’annuler les contrats « qui ne sont pas bénéfiques pour l’État. ”.

Le gouvernement de l’État aurait également annoncé la résiliation du PPA avec la centrale de Goindwal Sahib de GVK, et il aurait également déposé une loi lors de la prochaine session de l’Assemblée de l’État pour retravailler les PPA avec deux autres centrales thermiques privées.

