L’industrie solaire demande au président de ne pas donner son assentiment au projet de loi de révision du PPA du Pendjab

L’industrie solaire a demandé au bureau du président Ram Nath Kovind de refuser son assentiment à la sécurité, à la réforme, à la résiliation et à la nouvelle détermination de la facture tarifaire de l’électricité du Pendjab, 2021, qui vise à réviser les tarifs des centrales d’énergie renouvelable situées dans l’État. Le projet de loi a été présenté et adopté à l’assemblée de l’État du Pendjab le 11 novembre et aurait renvoyé au président de l’Inde pour son assentiment final.

Mettant en doute la validité constitutionnelle du projet de loi – qui, selon l’industrie, est en conflit avec certaines dispositions de la loi sur l’électricité de 2003 – la Fédération nationale de l’énergie solaire de l’Inde (NSEFI) a écrit au bureau du président pour lui demander de ne pas lui donner son assentiment. Dans la lettre de NSEFI, examinée par FE, l’industrie a également exigé une discussion plus large sur cette question avec les parties prenantes.

Craignant une répétition de l’événement de 2019 lorsque l’Andhra Pradesh avait révisé unilatéralement les accords d’achat d’électricité (PPA) pour réduire les tarifs des énergies renouvelables, les développeurs solaires et éoliens avaient précédemment écrit au gouvernement du Pendjab pour lui demander de ne prendre aucune mesure qui conduirait à la révision de tarifs d’électricité convenus contractuellement. Cette décision peut avoir un impact sur environ 1 000 MW de capacités de production solaire, y compris des actifs détenus par des entreprises telles qu’Azure Power, Adani Green et Acme Solar, qui avaient signé des PPA avec l’État entre 2013 et 2016.

Les analystes de Fitch Ratings avaient déclaré plus tôt que « toute tentative par un gouvernement d’un État de renégocier les tarifs dans ses accords d’achat d’électricité sera infructueuse et qu’une telle décision dissuaderait l’investissement privé et ferait dérailler l’objectif du gouvernement central d’augmenter la capacité renouvelable en Inde à 500 giga ». -watt d’ici 2030 ».

L’assemblée de l’État a également adopté le projet de loi du Pendjab sur la sécurité énergétique, la réforme, la résiliation et la nouvelle détermination du tarif de l’électricité, 2021, qui a l’intention de réviser les termes des AAE entre l’État et la centrale de Nabha de 1 400 MW de L&T et la filiale de Vedanta, Talwandi Sabo Power, qui exploite la centrale de 1 980 MW. Déclarant qu’une telle décision pourrait compromettre des investissements d’une valeur de 27 000 crores de roupies dans l’État, l’Association des producteurs d’électricité avait précédemment demandé au gouverneur du Pendjab, Banwarilal Purohit, de refuser d’accorder l’assentiment au projet de loi.

