L’industrie SPAC est passée de l’euphorie à la panique… mais nous pouvons l’utiliser à notre avantage

J’aime penser à la vie comme un pendule.

Source: NESPIX / Shutterstock.com

Il oscille d’un extrême sur une extrémité directement par le milieu à un autre extrême sur une deuxième extrémité. Et ça va et vient…

La plupart des choses dans la vie oscillent comme ça.

En appliquant cette réflexion au marché boursier, il y a un secteur en particulier qui incarne un pendule – les SPAC ou les sociétés d’acquisition à vocation spéciale. Ainsi, dans le nouvel épisode de MoneyLine d’aujourd’hui, nous plongeons dans le monde des SPAC et examinons comment ces actions sont passées d’un extrême plus tôt cette année à l’extrême opposé aujourd’hui.

À compter de 2021, les SPAC ont été le véhicule d’investissement le plus en vogue depuis des années. Quarante-sept accords définitifs ont été annoncés au quatrième trimestre 2020 – contre six seulement au premier trimestre de la même année – et 94 autres ont été annoncés au premier trimestre 2021.

Rien qu’en février, 44 accords définitifs ont été annoncés… mais c’est à ce moment-là que le thème de l’investissement a dominé. Depuis lors, le balancier est passé de l’euphorie à la misère et à la panique.

Cela peut sembler une mauvaise nouvelle, mais c’est tout le contraire.

Cette évolution incroyablement violente du sentiment envers les SPAC a créé une opportunité d’achat fantastique. Et dans le podcast d’aujourd’hui, je commence une émission spéciale en plusieurs parties dans laquelle j’identifie les SPAC qui sont passés de héros à zéros en quelques mois.

En tant que contrarian, je considère que c’est le moment idéal pour saisir la bonne opportunité.

Dans la première partie de cette spéciale, je plonge dans trois SPAC FinTech qui se sont considérablement retirés des récents sommets. Deux ont des liens directs avec les crypto-monnaies et sont un moyen pour les investissements d’accéder au secteur en plein essor.

Ensuite, il y a l’une de mes tendances perturbatrices préférées à long terme – l’avenir de l’immobilier. Le processus d’achat d’une maison change du jour au lendemain, et il y a des entreprises très intéressantes qui deviennent publiques via les SPAC que vous ne voulez pas ignorer.

Enfin, je partagerai le clou de ma journée. Topps – un fabricant d’objets de collection sportifs – a annoncé ce matin qu’il deviendrait public via un SPAC. Assurez-vous de regarder l’émission d’aujourd’hui pour obtenir mes premières réflexions sur l’accord et pourquoi cela pourrait être un jeu sympa sur les cryptos.

C’est tout cela et plus encore sur MoneyLine.

À la date de publication, Matthew McCall n’avait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Matthew McCall a quitté Wall Street pour réellement aider les investisseurs – en les faisant entrer dans les tendances les plus importantes et les plus révolutionnaires du monde AVANT quiconque. Cliquez ici pour voir ce que Matt a dans sa manche maintenant.