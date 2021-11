L’industrie suédoise des jeux a généré 3,8 milliards de dollars de revenus en 2020, les travailleurs en hausse de 11%

L’industrie suédoise des jeux a vu ses revenus augmenter de 43% en 2020.

C’est selon l’organisme local de commerce de jeux vidéo Dataspelsbranschen, qui dit dans son rapport 2021 Game Developer Index que l’industrie de la région a généré des revenus de 3,3 milliards d’euros (3,8 milliards de dollars) l’année dernière. Les bénéfices ont également augmenté, les entreprises suédoises ayant enregistré 720 millions d’euros (834 millions de dollars) en 2020, soit une augmentation de 46%.

Le nombre de personnes employées sur le marché a augmenté de 11 % pour atteindre 6 596, dont 78,6 % d’hommes. Les 21,4 % restants étaient des femmes.

« Avec 81 nouvelles entreprises, l’industrie suédoise affiche une croissance stable et au cours de la dernière décennie, son chiffre d’affaires est passé de 130 millions d’euros (150,5 millions de dollars) à un incroyable 3,3 milliards d’euros sur une période de dix ans », a écrit Dataspelsbranschen.

« L’industrie dans son ensemble continue d’être rentable, maintenant pour la 12e année consécutive. »

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72634/swedens-games-industry-brought-in-38bn-revenue-in-2020-workers-up-11/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));