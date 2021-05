L’industrie technologique indienne lutte contre le covid-19 sans laisser les affaires prendre un coup

Comme l’ont démontré les résultats du trimestre des grandes entreprises, le pipeline de transactions est très solide et la pandémie ne fait qu’accélérer la nécessité pour chaque entreprise d’être une entreprise technologique.

Par Debjani Ghosh

La deuxième vague de Covid-19 restera dans l’histoire pour l’impact dévastateur qu’elle a eu sur l’Inde. La profondeur de la souffrance et de la perte est quelque chose que la plupart d’entre nous n’ont jamais connu jusqu’à présent. Il a également mis en lumière le pouvoir de l’humanité et de la gentillesse. C’était vraiment inspirant de voir des communautés de bénévoles désintéressés se rassembler pour soutenir les familles ayant besoin d’une aide urgente et faire tout leur possible pour aider les étrangers. Étrangement, notre chagrin collectif a rassemblé des étrangers comme jamais auparavant et a démontré le vrai pouvoir de la compassion et de la gentillesse à travers l’Inde.

L’industrie technologique en Inde a toujours été connue pour son innovation de pointe et son succès mondial. Cependant, au cours des derniers mois, il représentait avant tout une chose: ses employés et le message retentissant de presque tous les PDG était que nous devons faire tout ce que nous pouvons pour assurer la sécurité et le bien-être de nos employés et de leurs familles. C’était le premier travail.

Et par conséquent, a commencé un effort marathon pour fournir un soutien 24 × 7 aux employés – tests, informations, médecins de garde, centres d’isolement, concentrateurs d’oxygène, assurance, bien-être mental, partenariat avec les prestataires de soins de santé et campagnes de vaccination. Le leadership dans une crise est une question de résilience et d’agilité et j’ai vu un autre trait clé se superposer à cela: l’empathie et la flexibilité.

À peu près à la même époque l’année dernière, lorsque les cas en Inde venaient de commencer à augmenter et que des verrouillages stricts avaient été imposés, le secteur était rapidement passé à un modèle de travail à distance tout en gardant la sécurité des employés au premier rang de ses priorités. Au cours des 14 derniers mois, l’industrie a continuellement investi dans le renforcement du modèle de travail à distance. Presque tout est virtuel – embauche, intégration, vente, collaboration, livraison et même M&A. L’industrie a mis en place des pratiques de classe mondiale sur le travail à distance et les verrouillages actuels n’ont entraîné aucune difficulté. Les entreprises travaillaient à 90% à domicile en mars 2021 et sont rapidement passées à 98% de travail à domicile. Le modèle est extrêmement fongible et il y a un investissement constant dans la technologie et l’infrastructure de processus. Lorsque vous pensez à un modèle de travail distribué, vous n’envisagez normalement pas un modèle distribué dans plus de 150 villes et villages en Inde et dans de nombreuses autres à l’international, mais c’est le modèle de l’industrie technologique depuis un an.

Une question qui se pose parfois: la concentration sur les personnes a-t-elle un impact sur les affaires? Alors que les employés prennent des congés pour des raisons médicales, cela a-t-il un impact sur les clients mondiaux qui exécutent des processus critiques en Inde? Je crois fermement que cela fait exactement le contraire. Nous sommes une industrie du savoir et le talent est notre plus grand avantage concurrentiel. Nos collaborateurs construisent notre différenciation vis-à-vis de la concurrence. Par conséquent, se concentrer sur le bien-être de notre peuple nous a toujours aidés à sortir d’une crise plus forts qu’auparavant. Nos clients le comprennent également et ils nous ont soutenus à chaque étape de la crise. Au contraire, je dirais que la confiance et le partenariat entre les entreprises en Inde et leurs clients mondiaux ou leurs organisations mères n’ont fait que se renforcer pendant la crise.

Je pense que tout le monde comprend que la deuxième vague de Covid n’est pas un phénomène indien – les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Europe, le Brésil et l’Afrique du Sud ont fait face à cette pandémie et les verrouillages sont une mesure nécessaire pour briser la chaîne. Deuxièmement, comme le montrent les données de ces pays, cette phase est temporaire, les cas culmineront et commenceront à diminuer comme nous le constatons déjà dans certaines régions du pays, bien que nous ne puissions pas baisser la garde et que nous devions suivre les protocoles Covid. Troisièmement, les entreprises indiennes ont investi dans des plans de continuité des activités et des pratiques de gestion des risques sophistiqués pour faire face à des scénarios comme celui-ci, et se sont montrées très disposées à discuter de manière proactive de la situation avec les clients qui ont tous demandé aux entreprises de donner la priorité à la santé et à la sécurité des employés. Le cas échéant, la redéfinition des priorités du travail est effectuée, la réaffectation des employés est entreprise pour les projets critiques et les nouvelles embauches sont accélérées. Covid a été le test de résistance ultime pour les plans de continuité des activités de l’industrie. Des PCA solides, une communication transparente soutenue et des partenariats solides sont le moyen de traverser la crise.

Ce qui est encourageant, c’est que l’environnement de la demande pour la technologie et le numérique continue d’être très sain. Comme l’ont démontré les résultats du trimestre des grandes entreprises, le pipeline de transactions est très solide et la pandémie ne fait qu’accélérer la nécessité pour chaque entreprise d’être une entreprise technologique. L’intérêt des investisseurs pour les startups technologiques indiennes est à un niveau record et de plus en plus d’entreprises en Inde construisent leur modèle en ligne + hors ligne. La demande de technologie et de talents numériques continue de dépasser l’offre et les efforts rapides de requalification de l’industrie en Inde contribuent à remédier à cette pénurie.

L’empathie, la résilience, l’agilité et l’adaptabilité sont ce qui continue de définir l’industrie technologique en Inde et les enseignements de cette phase ne font que connecter l’industrie plus près de son atout le plus important – ses gens.

Je termine en disant que je suis vraiment fier de faire partie d’une industrie qui se soucie vraiment de ses citoyens et du pays. Avec une base construite sur l’empathie, la confiance et la résilience, je crois fermement que nous avons les bons éléments de base pour reconstruire plus fort et mieux. Chaque crise nous oblige à repenser qui nous sommes et ce que nous apprécions. Je crois que la pandémie a mis en lumière l’une des plus grandes forces de notre industrie – le pouvoir de l’empathie et de la compassion. Et j’espère que cela deviendra un badge que nous porterons pour toujours avec fierté.

(Debjani Ghosh est la présidente du NASSCOM. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

