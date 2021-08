L’Indy 500 revient “toujours dans la liste des souhaits” pour Alonso après la F1 · .

Fernando Alonso dit qu’il se concentre sur les prochains changements de réglementation de la F1 en 2022, laissant le défi de la triple couronne pour l’avenir, bien que l’Indy 500 reste sur sa “liste de souhaits”.

Alonso a commencé à poursuivre la “Triple Couronne” du sport automobile de victoires au Grand Prix de Monaco (qu’il a remporté deux fois, en 2006 et 2007), aux 24 Heures du Mans (également remportées deux fois par Alonso, en 2018 et 2019) et à Indianapolis 500, qu’il a est encore à gagner malgré les tentatives en 2017, 2019 et 2020.

S’étant engagé à courir pour Alpine en 2022, Alonso a déclaré que la F1 – et en particulier les changements de réglementation à venir – étaient sa priorité absolue.

“Mon objectif principal et mon dévouement total sont au projet F1, en particulier avec les nouvelles règles et tout le travail que nous devrons faire l’année prochaine”, a déclaré Alonso en réponse à une question de ..

« À l’avenir, je verrai pour le moment que je m’amuse dans ce retour. Je pense que je suis maintenant à un niveau dont je suis satisfait, de Bakou, puis de Silverstone bien sûr, de Hongrie. J’espère donc montrer et m’améliorer un peu plus maintenant dans la deuxième partie de la saison et l’année prochaine.

Cependant, Alonso a déclaré qu’il était ouvert à un retour en Indy 500. “[For] l’avenir je verrai, si c’est toujours lié à la F1 ou j’essaierai des choses différentes.

“Pour tous les défis que je tente en dehors de la Formule 1, Indy n’est toujours pas terminé. Il sera donc toujours dans la liste des souhaits. Mais pour le moment, je me consacre entièrement à la F1.

Alpine a confirmé aujourd’hui qu’Alonso resterait pour eux l’année prochaine, comme cela était largement attendu. Le double champion du monde a déclaré que la décision avait été simple.

“Dans ma tête, tout était prévu pour 2022 et le nouveau règlement, c’est probablement la raison pour laquelle je suis revenu au sport aussi, pour l’année prochaine”, a-t-il expliqué. “Mais ensuite, vous devez aussi avoir la confiance de l’équipe et vous devez exécuter de bonnes courses dans la première partie de la saison.

“Donc, ce n’était pas un doute, mais le contrat était ‘un plus un’, donc à un moment donné, nous devons nous mettre d’accord pour 2022. Et je suis très content de l’équipe, je suis très content du retour et je cherche tellement hâte à l’année prochaine. Et l’équipe est apparemment aussi satisfaite de mon travail jusqu’à présent. Nous avons donc pris une minute pour prendre la décision.

