L’indy Scotland de Nicola Sturgeon fait face à 10 ans d’attente pour rejoindre l’UE – avec l’euro et la frontière dure | Politique | Nouvelles

Un rapport de l’Institute for Government (IfG) affirmait qu’une frontière dure serait également mise en place avec l’Angleterre. Cela signifierait que les marchandises en provenance d’Angleterre franchissant la frontière devraient être contrôlées – à l’instar des dispositions du Protocole d’Irlande du Nord.

Le rapport ajoute: «En tant qu’État membre de l’UE, l’Écosse n’aurait d’autre choix que d’appliquer les procédures douanières, ainsi que les contrôles réglementaires sur les marchandises telles que les produits animaux et végétaux.

«Une nouvelle infrastructure frontalière serait nécessaire pour faire appliquer ces règles.

«Pour la première fois en plus de trois siècles, l’Angleterre et l’Écosse se retrouveraient de chaque côté d’une frontière économique difficile.

Le groupe de réflexion conservateur a également suggéré qu’une Écosse indépendante devrait probablement rejoindre la zone euro, un coup dur pour le SNP qui souhaite conserver la livre immédiatement après l’indépendance.

L’IfG a également affirmé dans le document que l’UE «accueillerait probablement une candidature d’une Ecosse indépendante», mais uniquement sur la base d’un «accord avec le gouvernement britannique».

Le rapport ajoutait: « Ainsi, le retour de l’Écosse vers l’adhésion à l’UE passerait par Westminster. »

Il a souligné que le processus de séparation de l’Écosse du Royaume-Uni pourrait facilement durer plus longtemps que les cinq ans qu’il a fallu au Royaume-Uni pour quitter l’UE.

Le rapport a également précisé que l’Écosse ne pouvait officiellement demander à adhérer à l’UE qu’une fois qu’elle aurait obtenu son indépendance du Royaume-Uni, suggérant que «l’ensemble du processus pourrait durer la meilleure partie d’une décennie».

Akash Paun, chercheur senior à l’institut et co-auteur du rapport, a déclaré: « L’Ecosse a été expulsée de l’UE contre la volonté d’une majorité de ses citoyens.

«Il est donc compréhensible que de nombreux électeurs écossais souhaitent maintenant avoir la possibilité de voter à nouveau sur l’indépendance afin que l’Écosse puisse ensuite rejoindre l’UE.

«C’est un choix que l’Écosse doit faire. Mais il devrait faire ce choix en sachant qu’il ne sera pas en mesure de maintenir des frontières ouvertes à la fois avec l’UE et avec le reste du Royaume-Uni. »

Pamela Nash, directrice générale de l’Ecosse dans l’Union, a affirmé que si une Écosse distincte rejoignait l’UE, alors l’impact négatif de la sortie du Royaume-Uni serait « bien pire car nous échangeons beaucoup plus avec le reste du Royaume-Uni. »

Elle a déclaré à Express.co.uk: «Rester au Royaume-Uni signifie non seulement que nous évitons de créer une barrière commerciale avec notre plus grand marché; cela signifie que nous ne construisons pas de frontière entre amis et familles.

«Nous sommes plus forts ensemble au sein du Royaume-Uni, garantissant que nous pouvons reconstruire notre pays ensemble.»

Le Premier ministre écossais Nicola Sturgeon avait précédemment exhorté Bruxelles à «laisser la lumière allumée» à l’Écosse après que 62% des Écossais aient voté pour rester dans l’UE lors du référendum de 2016.

La Première ministre a également réitéré l’engagement de son gouvernement en faveur d’une «voie légale et constitutionnelle pour devenir un État indépendant», suivie de l’adhésion à l’UE quelque temps après.

Le SNP a été sollicité pour commentaires.